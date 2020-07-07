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07 липня 2020, вівторок, 06:30 6
Туризм 2020-07-07T06:45:02+03:00
Українські Новини
Відпустка 2020: скільки коштує відпочинок на "Українських Мальдівах" – острові Джарилгач

Відпустка 2020: скільки коштує відпочинок на "Українських Мальдівах" – острові Джарилгач

Ирина Николенко
Туризм, Чорне море, цікаві місця, Відпустка 2020, ціни на відпочинок, відпочинок на морі, Джарилгач

У зв'язку з пандемією коронавірусу у всьому світі у розпал літнього сезону відпусток, українці все більше обирають для відпочинку курорти в Україні біля Чорного моря. Одним з варіантів відпочинку є остров Джарилгач, де найчистіша вода і піщані пляжі. Проживання на острові стартує від 600 гривень за добу, передають Українські Новини.

Відпочинок на острові Джарилгач

Райський відпочинок можна знайти і на території України. Найбільший безлюдний острів в Україні та Європі – Джарилгач, який ще називають "Українськими Мальдівами". З півночі його омиває Джарилгацька затока Чорного моря, а зі сходу і півдня – Киркинитська затока.

Джарилгач – популярне місце відпочинку для тих, хто хоче провести відпустку подалі багатолюдних пляжів і вибратися на дику природу.

Острів примикає до селища Лазурне і тягнеться уздовж узбережжя до самого Скадовська. Найбільший в Південно-Східній Європі, він є другим за довжиною після Тендрівської коси.

Чорне море в районі острова вважається найчистішою, а вода – прозора. Крім того, з усіх сторін острова – піщаний пляж.

Відпочинок на острові Джарилгач. Фото: kirillovka.ks.uaВідпочинок на острові Джарилгач. Фото: kirillovka.ks.ua

Вартість проживання

На острові перебувати єдине бунгало, де можна зупинитися. Вартість проживання в липні і серпні становить 600 гривень на добу в тримісному будиночку. На території є душ, умивальник, біотуалет.

Також є можливість зупинитися в наметах.

Інфраструктура:

  • кухня;
  • дитячі гірки та гойдалки;
  • магазин;
  • будиночки;
  • навіси;
  • бунгало;
  • пляж;
  • лежаки, шезлонги;
  • спортивний майданчик.

Екскурсії та розваги

На острові відпочиваючим пропонують безліч розваг. Серед них: екскурсії, риболовля, катання на катамаранах:

  • екскурсії по острову на конях – 120 грн/людина;
  • на машині – 60 грн/людина;
  • риболовля;
  • поїздка до ченця – 200 грн/людина. Чернець Марк, який живе на острові, називає свій будинок Монастирем Христового Воскресіння. У минулому він був ченцем Почаївської лаври. Він вважає острів священним – так вважали, на його думку, і в давнину;
  • поїздка на Маяк – 150 грн/людина;
  • катання на катамаранах, банані, лижах;
  • похід на відкрите море (зустрічаються олені, муфлони, козулі).

Відпустка 2020 на острові Джарилгач. Фото: lazurnoe65.jimdofree.comВідпустка 2020 на острові Джарилгач. Фото: lazurnoe65.jimdofree.com

Як дістатися на острів

У Херсонській області від Скадовська регулярно відправляються автобуси і маршрутки. Дорога займе від 1,5 до 2 годин. Влітку на Джарилгач від Скадовського причалу можна доплисти на човні або катері, які доставляють сюди всіх бажаючих за 20-30 хвилин.

Також на Джарилгач можна дістатися зі сторони смт Лазурне, який іноді намивається морською водою, і Джарилгач з острова на час перетворюється на півострів. Але йти цим шляхом доведеться практично по морю.

Раніше Українські Новини повідомляли, під час літньої відпустки можна поїхати на рожеве Лемурійське озеро де вартість за проживання стартує від 100 гривень за одну людину в добу.

Також літню відпустку українці проводять на більш дешевих курортах порівняно з популярними чорноморськими узбережжями.

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