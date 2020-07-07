Відпустка 2020: скільки коштує відпочинок на "Українських Мальдівах" – острові Джарилгач

У зв'язку з пандемією коронавірусу у всьому світі у розпал літнього сезону відпусток, українці все більше обирають для відпочинку курорти в Україні біля Чорного моря. Одним з варіантів відпочинку є остров Джарилгач, де найчистіша вода і піщані пляжі. Проживання на острові стартує від 600 гривень за добу, передають Українські Новини.

Відпочинок на острові Джарилгач

Райський відпочинок можна знайти і на території України. Найбільший безлюдний острів в Україні та Європі – Джарилгач, який ще називають "Українськими Мальдівами". З півночі його омиває Джарилгацька затока Чорного моря, а зі сходу і півдня – Киркинитська затока.

Джарилгач – популярне місце відпочинку для тих, хто хоче провести відпустку подалі багатолюдних пляжів і вибратися на дику природу.

Острів примикає до селища Лазурне і тягнеться уздовж узбережжя до самого Скадовська. Найбільший в Південно-Східній Європі, він є другим за довжиною після Тендрівської коси.

Чорне море в районі острова вважається найчистішою, а вода – прозора. Крім того, з усіх сторін острова – піщаний пляж.

Відпочинок на острові Джарилгач. Фото: kirillovka.ks.ua

Вартість проживання

На острові перебувати єдине бунгало, де можна зупинитися. Вартість проживання в липні і серпні становить 600 гривень на добу в тримісному будиночку. На території є душ, умивальник, біотуалет.

Також є можливість зупинитися в наметах.

Інфраструктура:

кухня;

дитячі гірки та гойдалки;

магазин;

будиночки;

навіси;

бунгало;

пляж;

лежаки, шезлонги;

спортивний майданчик.

Екскурсії та розваги

На острові відпочиваючим пропонують безліч розваг. Серед них: екскурсії, риболовля, катання на катамаранах:

екскурсії по острову на конях – 120 грн/людина;

на машині – 60 грн/людина;

риболовля;

поїздка до ченця – 200 грн/людина. Чернець Марк, який живе на острові, називає свій будинок Монастирем Христового Воскресіння. У минулому він був ченцем Почаївської лаври. Він вважає острів священним – так вважали, на його думку, і в давнину;

поїздка на Маяк – 150 грн/людина;

катання на катамаранах, банані, лижах;

похід на відкрите море (зустрічаються олені, муфлони, козулі).

Відпустка 2020 на острові Джарилгач. Фото: lazurnoe65.jimdofree.com

Як дістатися на острів

У Херсонській області від Скадовська регулярно відправляються автобуси і маршрутки. Дорога займе від 1,5 до 2 годин. Влітку на Джарилгач від Скадовського причалу можна доплисти на човні або катері, які доставляють сюди всіх бажаючих за 20-30 хвилин.

Також на Джарилгач можна дістатися зі сторони смт Лазурне, який іноді намивається морською водою, і Джарилгач з острова на час перетворюється на півострів. Але йти цим шляхом доведеться практично по морю.

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Раніше Українські Новини повідомляли, під час літньої відпустки можна поїхати на рожеве Лемурійське озеро де вартість за проживання стартує від 100 гривень за одну людину в добу.

Також літню відпустку українці проводять на більш дешевих курортах порівняно з популярними чорноморськими узбережжями.