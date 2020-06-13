підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Туризм
  • Літній відпочинок 2020: де відпочити і які туристичні об'єкти відвідати в Житомирській області
13 червня 2020, субота, 06:00 5
Туризм 2020-06-13T06:30:02+03:00
Українські Новини
Літній відпочинок 2020: де відпочити і які туристичні об'єкти відвідати в Житомирській області

Літній відпочинок 2020: де відпочити і які туристичні об'єкти відвідати в Житомирській області

Ирина Николенко
Відпустка, Житомирська область, Туристичні міста, Внутрішній туризм, цікаві місця, Відпустка 2020, відпустка в Україні
Відпустку 2020 в Житомирській області. Фото: andy-travel.com.ua
Відпустку 2020 в Житомирській області. Фото: andy-travel.com.ua

В Україні все більшою популярністю для літнього відпочинку користується внутрішній туризм в той час, як для українців готові відкрити кордони Туреччина і Грузія.

Українські Новини зробили підбірку найпопулярніших туристичних об'єктів, які можна відвідати всією сім'єю під час літньої відпустки.

В Житомирській області безліч різних історичних і культурних визначних пам'яток, а також природних зон, які можна відвідати всією родиною.

Бердичівський замок

В Житомирській області можна відвідати стародавнє місто Бердичів, де знаходяться десятки архітектурних пам'яток. Але найбільшою популярністю користується Бердичівський замок, на його території розташований монастир кармелітів 1642 року. Побудований в стилі бароко в поєднанні з оборонними спорудами і мальовничим місцем розташування на пагорбі над розливом річки Гнилоп'ять. Це одне з головних місць паломництва в католицькому світі – тут знаходиться шанована серед католиків ікона Бердичівської Божої Матері.

Бердичівський замок. Фото: andy-travel.com.uaБердичівський замок. Фото: andy-travel.com.ua

Замок "Радомисль"

У 2011 році в Житомирській області з'явився новий об'єкт – замок "Радомисль". Він розташований в місті Радомишль Житомирської області. У 1612 році ченці Києво-Печерської Лаври збудували на цьому місці першу в Центральній Україні паперову фабрику. Під час вибору місця для будівництва враховувалися особливості ландшафту, який мав сприяти обороні при нападах. Заснував фабрику відомий релігійний і громадський діяч того часу архімандрит Києво-Печерської Лаври Єлисей Плетенецький. Саме в його честь реконструювали замок в Радомишлі.

В 1902 році споруду перебудували з використанням червоної цегли в млин. У 1989 році млин закрили і протягом двох десятиліть вона поступово руйнувалася, а прилегла територія була заболочена і занедбана.

У 2007 році на місці напівзруйнованої млини створили історико-культурний комплекс з єдиним у світі музеєм української домашньої ікони. Ремонтні та реставраційні роботи велися з дотриманням стародавніх будівельних технологій, в замку відтворені інтер'єри XVII-XIX ст.

Також через місцевість, де розташований замок, проходить "Шлях королів" – найдавніший і найдовший у світі сухопутний торговий шлях, який виник ще за часів античності.

Крім того, на території замку з усіх боків оточена водою і ландшафтним парком. На території ростуть десятки видів рідкісних рослин, що живуть видри, норки, бобри, лелеки. А в різних куточках парку розташована колекція старовинних скульптур Архистратига Михаїла XVII-XVIII століть.

ЗамокЗамок "Радомисль". Фото: ukraine-is.com

Водяний млин у Строковому

Одним з популярних об'єктів є водяний млин у Строкове. Вона розташована на березі річки Ростовиці. Споруда датується XIX — поч. XX ст. 

Також у Житомирі можна відвідати старовинну лютеранську кірху. Майже століття німецька лютеранська громада займала різні приміщення, які їй давали, і тільки в 1896 році з'явилася кірха. Будинок побудував архітектор Арнольд Енш (він побудував багато будинків в Житомирі на рубежі 19-20 століть), побудований в стилі неоготики.

Лютеранська кірха. Фото: ukrainaincognita.comЛютеранська кірха. Фото: ukrainaincognita.com

Лизниковський і Головинський кар'єри

Особливою красою у Житомирській області виділяються Лизниковський і Головинські кар'єри. З кар'єра у селі Лизник граніт використву при побудові мавзолкю Леніна в Москві, але першим в нашій подорожі був Головинський кар'єр з видобутку лабрадориту.

Лизниковский і Головинские кар'єри. Фото: ukrainaincognita.comЛизниковский і Головинские кар'єри. Фото: ukrainaincognita.com

Палац Грохольських-Терещенків

Палац Грохольських-Терещенків розташований в селищі Червоне. Велична, хоч і  постаріла триповерхову неоготичну будівля з двома вежами яскраво контрастує з навколишнім сільськогосподарським пейзажем. Палац зі стрілчастими вікнами та іншими готичними елементами спорудив магнат Грохольський, якому в XVIII-XIX ст. належало Червоне. В кінці XIX ст. маєток придбав у княгині Радзивілл цукрозаводчик Терещенко, продавши (або передавши) потім його своєму братові Терещенку, який реконструював палац і розташований по сусідству цукровий завод.

Палац Грохольських-Терещенко. Фото: ukrainaincognita.comПалац Грохольських-Терещенків. Фото: ukrainaincognita.com

Поліський природний заповідник

Заповідник створили 12 листопада 1968 року. Площа заповідника становить 20104,0 га, площа його охоронної зони – 14146,0 га Заповідник розташований у північно-західній частині Центрального, або Житомирського, Полісся України. Це типовий і, водночас, унікальний куточок мальовничої поліської природи у межиріччі р. Уборті та її притоки – річки Болотниці.

Поліський природний заповідник. Фото: ukrainaincognita.comПоліський природний заповідник. Фото: ukrainaincognita.com

Скеля "Голова Чацького"

Також у Житомирі можна відвідати незвичайне місце – скеля "Голова Чацького". Є кілька легенд щодо походження назви. Найвідоміша оповідає про відважного воїна, який, обороняючи місто, заманив сотні ворогів на вершину гранітної брили і потягнув їх за собою на вірну загибель. Кінь Чацького наостанок ударив у скелю копитом, і вона уподібнилася голові воїна. За іншою версією, скеля названа в честь Т. Чацького, який є засновником Кременецького ліцею.

СкеляСкеля "Голова Чацького". Фото: tic.zt.ua

Монументальний пам'ятник

Також можна відвідати монументальний пам'ятник на честь гайдамацького повстання 1768 року "Козацька могила". Він встановлений у селі Кодня на Житомирщині. Цей монумент встановлено на пам'ять учасникам Коліївщини, які виступали проти релігійних утисків православного населення польською шляхтою на Правобережній Україні.

Фарфоровий завод

В Коростені розташований фарфоровий завод – підприємство, яке раніше славилося на всю країну. Завод був задуманий і створений польським промисловцем Т. К. Пржибильским в 1904-1909 роках. Спочатку це була фабрика з виробництва примітивного білого начиння, його  потім пакували і направляли в Польщу для розмальовки.

Також у Коростені розташоване оборонне підземне містечко – унікальна пам'ятка, яка і сьогодні може виконувати свої функції. Бункер будували як повністю окрему споруду, оснащене системами вентиляції, зв'язку, енерго - і водопостачання в 1935-1937 рр .. Всі комунікації цього дивного "міста під землею" перебувають в робочому стані, за необхідності можуть бути введені в роботу протягом 15 хвилин.

Фото: posterrr.livejournal.comБункер в Коростені. Фото: posterrr.livejournal.com

Раніше Українські Новини повідомляли, літню відпустку можна провести в одному з найбільш популярних серед туристів місць – у Хмельницькій області, де розташовані старовинні фортеці.

Також одним з найцікавіших варантів відпочинку може стати відпустка на Прикарпатті та Карпатах.  

Більше новин про: Відпустка Житомирська область Туристичні міста Внутрішній туризм цікаві місця Відпустка 2020 відпустка в Україні

Відпочинок в Україні: де провести літню відпустку ...
У Житомирській області хочуть в шість разів зменши...
Відпустка 2020: що подивитися і де відпочити в Кір...
Відвідати ведмедів і влаштувати винний тур: як про...
Зеленський відмовиться від особистих зустрічей і поїздок за межі Києва через хворобу дружини
Ситнику і Холодницькому пропонували 6 млн доларів хабара за закриття справи Злочевського
Новини
Сьогодні 6 річниця визволення Маріуполя від бойовиків 08:15
Пункти пропуску на кордоні з Кримом відкриють з 15 червня 07:30
Чотири країни готові прийняти українців з 15 червня. Які вимоги 07:00 Інфографіка
З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки 06:02
У квітні знизилася середня зарплата для розрахунку пенсій 06:00 Інфографіка
більше новин
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Владі соромно зізнатися, що Гончарука звільнили на вимогу олігархів, - Карасьов 12:15
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
Єрмак ставить свою людину Козлова на заступника голови ДБР, - Лерос 14:15
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
більше новин
Україна отримала статус партнера НАТО, — МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok