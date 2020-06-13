Літній відпочинок 2020: де відпочити і які туристичні об'єкти відвідати в Житомирській області

В Україні все більшою популярністю для літнього відпочинку користується внутрішній туризм в той час, як для українців готові відкрити кордони Туреччина і Грузія.

Українські Новини зробили підбірку найпопулярніших туристичних об'єктів, які можна відвідати всією сім'єю під час літньої відпустки.

В Житомирській області безліч різних історичних і культурних визначних пам'яток, а також природних зон, які можна відвідати всією родиною.

Бердичівський замок

В Житомирській області можна відвідати стародавнє місто Бердичів, де знаходяться десятки архітектурних пам'яток. Але найбільшою популярністю користується Бердичівський замок, на його території розташований монастир кармелітів 1642 року. Побудований в стилі бароко в поєднанні з оборонними спорудами і мальовничим місцем розташування на пагорбі над розливом річки Гнилоп'ять. Це одне з головних місць паломництва в католицькому світі – тут знаходиться шанована серед католиків ікона Бердичівської Божої Матері.

Бердичівський замок. Фото: andy-travel.com.ua

Замок "Радомисль"

У 2011 році в Житомирській області з'явився новий об'єкт – замок "Радомисль". Він розташований в місті Радомишль Житомирської області. У 1612 році ченці Києво-Печерської Лаври збудували на цьому місці першу в Центральній Україні паперову фабрику. Під час вибору місця для будівництва враховувалися особливості ландшафту, який мав сприяти обороні при нападах. Заснував фабрику відомий релігійний і громадський діяч того часу архімандрит Києво-Печерської Лаври Єлисей Плетенецький. Саме в його честь реконструювали замок в Радомишлі.

В 1902 році споруду перебудували з використанням червоної цегли в млин. У 1989 році млин закрили і протягом двох десятиліть вона поступово руйнувалася, а прилегла територія була заболочена і занедбана.

У 2007 році на місці напівзруйнованої млини створили історико-культурний комплекс з єдиним у світі музеєм української домашньої ікони. Ремонтні та реставраційні роботи велися з дотриманням стародавніх будівельних технологій, в замку відтворені інтер'єри XVII-XIX ст.

Також через місцевість, де розташований замок, проходить "Шлях королів" – найдавніший і найдовший у світі сухопутний торговий шлях, який виник ще за часів античності.

Крім того, на території замку з усіх боків оточена водою і ландшафтним парком. На території ростуть десятки видів рідкісних рослин, що живуть видри, норки, бобри, лелеки. А в різних куточках парку розташована колекція старовинних скульптур Архистратига Михаїла XVII-XVIII століть.

Замок "Радомисль". Фото: ukraine-is.com

Водяний млин у Строковому

Одним з популярних об'єктів є водяний млин у Строкове. Вона розташована на березі річки Ростовиці. Споруда датується XIX — поч. XX ст.

Також у Житомирі можна відвідати старовинну лютеранську кірху. Майже століття німецька лютеранська громада займала різні приміщення, які їй давали, і тільки в 1896 році з'явилася кірха. Будинок побудував архітектор Арнольд Енш (він побудував багато будинків в Житомирі на рубежі 19-20 століть), побудований в стилі неоготики.

Лютеранська кірха. Фото: ukrainaincognita.com

Лизниковський і Головинський кар'єри

Особливою красою у Житомирській області виділяються Лизниковський і Головинські кар'єри. З кар'єра у селі Лизник граніт використву при побудові мавзолкю Леніна в Москві, але першим в нашій подорожі був Головинський кар'єр з видобутку лабрадориту.

Лизниковский і Головинские кар'єри. Фото: ukrainaincognita.com

Палац Грохольських-Терещенків

Палац Грохольських-Терещенків розташований в селищі Червоне. Велична, хоч і постаріла триповерхову неоготичну будівля з двома вежами яскраво контрастує з навколишнім сільськогосподарським пейзажем. Палац зі стрілчастими вікнами та іншими готичними елементами спорудив магнат Грохольський, якому в XVIII-XIX ст. належало Червоне. В кінці XIX ст. маєток придбав у княгині Радзивілл цукрозаводчик Терещенко, продавши (або передавши) потім його своєму братові Терещенку, який реконструював палац і розташований по сусідству цукровий завод.

Палац Грохольських-Терещенків. Фото: ukrainaincognita.com

Поліський природний заповідник

Заповідник створили 12 листопада 1968 року. Площа заповідника становить 20104,0 га, площа його охоронної зони – 14146,0 га Заповідник розташований у північно-західній частині Центрального, або Житомирського, Полісся України. Це типовий і, водночас, унікальний куточок мальовничої поліської природи у межиріччі р. Уборті та її притоки – річки Болотниці.

Поліський природний заповідник. Фото: ukrainaincognita.com

Скеля "Голова Чацького"

Також у Житомирі можна відвідати незвичайне місце – скеля "Голова Чацького". Є кілька легенд щодо походження назви. Найвідоміша оповідає про відважного воїна, який, обороняючи місто, заманив сотні ворогів на вершину гранітної брили і потягнув їх за собою на вірну загибель. Кінь Чацького наостанок ударив у скелю копитом, і вона уподібнилася голові воїна. За іншою версією, скеля названа в честь Т. Чацького, який є засновником Кременецького ліцею.

Скеля "Голова Чацького". Фото: tic.zt.ua

Монументальний пам'ятник

Також можна відвідати монументальний пам'ятник на честь гайдамацького повстання 1768 року "Козацька могила". Він встановлений у селі Кодня на Житомирщині. Цей монумент встановлено на пам'ять учасникам Коліївщини, які виступали проти релігійних утисків православного населення польською шляхтою на Правобережній Україні.

Фарфоровий завод

В Коростені розташований фарфоровий завод – підприємство, яке раніше славилося на всю країну. Завод був задуманий і створений польським промисловцем Т. К. Пржибильским в 1904-1909 роках. Спочатку це була фабрика з виробництва примітивного білого начиння, його потім пакували і направляли в Польщу для розмальовки.

Також у Коростені розташоване оборонне підземне містечко – унікальна пам'ятка, яка і сьогодні може виконувати свої функції. Бункер будували як повністю окрему споруду, оснащене системами вентиляції, зв'язку, енерго - і водопостачання в 1935-1937 рр .. Всі комунікації цього дивного "міста під землею" перебувають в робочому стані, за необхідності можуть бути введені в роботу протягом 15 хвилин.

Бункер в Коростені. Фото: posterrr.livejournal.com

Раніше Українські Новини повідомляли, літню відпустку можна провести в одному з найбільш популярних серед туристів місць – у Хмельницькій області, де розташовані старовинні фортеці.

Також одним з найцікавіших варантів відпочинку може стати відпустка на Прикарпатті та Карпатах.