Театрам і нічним клубам дозволили роботу до 23:00

Попри зростання захворюваності на коронавірус другий день поспіль, Кабінет Міністрів дозволив роботу установ культури і нічних клубів до 23:00.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Так, закладам культури дозволено працювати з 07:00 до 23:00.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, раніше робота закладів культури була дозволена до 22:00.

Щодо роботи нічних клубів, на думку Ткаченка, їх робота повинна бути заборонена після 22:00.

"Тотальне недотримання соціальної дистанції, масочного режиму і дезінфекції, неконтрольоване зібрання людей, безвідповідальність сьогодні - десятки і сотні нових хворих завтра", - написав міністр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Однак, згідно з пропозицією Міністерства внутрішніх справ, нічним клубам забороняється робота з 23:00 до 07:00.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Поки ж кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Київській області 7 липня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 44 людини до 2 853.

Кількість хворих на коронавірус у Києві 7 липня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 114 осіб до 5 779, серед захворілих 5 медиків.