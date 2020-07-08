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08 липня 2020, середа, 09:53 34
Суспільство 2020-07-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль

Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

За минулу добу, 7 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 43,1%, кількість нових летальних випадків - на 9,5%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 807 до 50 414, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 1 306 порівняно з попередньою добою, 6 липня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 8 липня в Україні зареєстровано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 306 летальних, 23 119 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 807 нових випадків, одужали 926 осіб, померло 23 особи.

Таким чином, 7 липня показник нових хворих за добу став меншим, ніж тих, що одужали - 807 проти 926.

Кількість нових випадків захворювання 7 липня становила 1,6% від загальної кількості захворілих на 6 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померлих) на ранок 8 липня становила 25 989 осіб, що на 0,54% менше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 562), в Києві (5 779) і Чернівецької області (5 051).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2002 випадки;
  • Волинська область — 2825 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1120 випадків;
  • Донецька область — 713 випадків;
  • Житомирська область — 1484 випадки;
  • Закарпатська область — 3533 випадки;
  • Запорізька область — 599 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2797 випадків;
  • Кіровоградська область — 664 випадки;
  • м. Київ — 5779 випадків;
  • Київська область — 2853 випадки;
  • Львівська область — 6562 випадки;
  • Луганська область — 87 випадків;
  • Миколаївська область — 463 випадки;
  • Одеська область — 1984 випадки;
  • Полтавська область — 326 випадків;
  • Рівненська область — 4304 випадки;
  • Сумська область — 323 випадки;
  • Тернопільська область — 2142 випадки;
  • Харківська область — 2466 випадків;
  • Херсонська область — 201 випадок;
  • Хмельницька область — 863 випадки;
  • Чернівецька область — 5051 випадок;
  • Черкаська область — 695 випадків;
  • Чернігівська область — 578 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 119-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Також Одеська і ще вісім областей не готові до пом'якшення карантину.

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Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль
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