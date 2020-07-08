Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль

За минулу добу, 7 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 43,1%, кількість нових летальних випадків - на 9,5%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 807 до 50 414, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 1 306 порівняно з попередньою добою, 6 липня. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 8 липня в Україні зареєстровано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 306 летальних, 23 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 807 нових випадків, одужали 926 осіб, померло 23 особи. Таким чином, 7 липня показник нових хворих за добу став меншим, ніж тих, що одужали - 807 проти 926. Кількість нових випадків захворювання 7 липня становила 1,6% від загальної кількості захворілих на 6 липня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померлих) на ранок 8 липня становила 25 989 осіб, що на 0,54% менше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 562), в Києві (5 779) і Чернівецької області (5 051). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2002 випадки; Волинська область — 2825 випадків; Дніпропетровська область — 1120 випадків; Донецька область — 713 випадків; Житомирська область — 1484 випадки; Закарпатська область — 3533 випадки; Запорізька область — 599 випадків; Івано-Франківська область — 2797 випадків; Кіровоградська область — 664 випадки; м. Київ — 5779 випадків; Київська область — 2853 випадки; Львівська область — 6562 випадки; Луганська область — 87 випадків; Миколаївська область — 463 випадки; Одеська область — 1984 випадки; Полтавська область — 326 випадків; Рівненська область — 4304 випадки; Сумська область — 323 випадки; Тернопільська область — 2142 випадки; Харківська область — 2466 випадків; Херсонська область — 201 випадок; Хмельницька область — 863 випадки; Чернівецька область — 5051 випадок; Черкаська область — 695 випадків; Чернігівська область — 578 випадків. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 119-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Також Одеська і ще вісім областей не готові до пом'якшення карантину.