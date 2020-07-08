підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 липня 2020, середа, 12:09 10
Суспільство 2020-07-08T14:00:04+03:00
Українські Новини
У Київській області вдвічі збільшилась захворюваність на коронавірус

У Київській області вдвічі збільшилась захворюваність на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

За минулу добу, 7 липня, у Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 збільшилася на 44 людини до 2 853, порівняно з попередньою добою, 6 липня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 8 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 2 853 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі у 238 дітей та 506 медичних працівників. За добу підтверджені 44 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 1 підлітка 17 років і у 43 дорослих... всього за період епідемії в Київській області померли 55 хворих", - йдеться в ньому.

Найбільшу кількість нових випадків було зафіксовано у Києво-Святошинському районі - 16.

Також в Обухівському районі зафіксовано 4 випадки, у Вишгороді, Білій Церкві та Броварському районі - по 3 випадки, у Миронівському районі та Богуславі - по 2 випадки, в Макарові, Борисполі, Миронівці, Ірпені, Бучі, Яготині, Іванкові, а також у Макарівському, Бориспільському, Богуславському і Баришівському районах - по 1 випадку.

За минулу добу госпіталізовано 5 хворих, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Всього було госпіталізовано 575 осіб.

Одужали 1 623 людини, в тому числі 142 дитини.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 291 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 30 повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль.

Також за минулу добу, 7 липня, в Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася на 114 осіб до 5 779, серед захворілих 5 медиків, порівняно з попередньою добою, 6 липня.

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Київській області

У Києві вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу
У Київській області вдвічі збільшилась захворюваність на коронавірус
Новини
У Києві готуються до дистанційного навчання у школах з вересня 14:03
Як змінилась вартість доставки газу у Дніпрі з 1 липня? 13:52 Прес-реліз
Одеса отримає унікальний туристичний об'єкт — Іваницький 13:44
В аеропорту Афін застрягла ще одна туристка з України 13:37
Працівникам ОГХК не вистачило зарплати через касові розриви, – ЗМІ 13:31
більше новин
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції 13:06
більше новин
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:58
більше новин
Після послаблення карантину Львівська область знову потрапила в список не готових до пом'якшення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok