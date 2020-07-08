У Київській області вдвічі збільшилась захворюваність на коронавірус

За минулу добу, 7 липня, у Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 збільшилася на 44 людини до 2 853, порівняно з попередньою добою, 6 липня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 8 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 2 853 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі у 238 дітей та 506 медичних працівників. За добу підтверджені 44 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 1 підлітка 17 років і у 43 дорослих... всього за період епідемії в Київській області померли 55 хворих", - йдеться в ньому.

Найбільшу кількість нових випадків було зафіксовано у Києво-Святошинському районі - 16.

Також в Обухівському районі зафіксовано 4 випадки, у Вишгороді, Білій Церкві та Броварському районі - по 3 випадки, у Миронівському районі та Богуславі - по 2 випадки, в Макарові, Борисполі, Миронівці, Ірпені, Бучі, Яготині, Іванкові, а також у Макарівському, Бориспільському, Богуславському і Баришівському районах - по 1 випадку.

За минулу добу госпіталізовано 5 хворих, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Всього було госпіталізовано 575 осіб.

Одужали 1 623 людини, в тому числі 142 дитини.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 291 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 30 повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль.

Також за минулу добу, 7 липня, в Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася на 114 осіб до 5 779, серед захворілих 5 медиків, порівняно з попередньою добою, 6 липня.