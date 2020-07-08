У Києві вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 7 липня, в Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася на 114 осіб до 5 779, серед захворілих 5 медиків, порівняно з попередньою добою, 6 липня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Коронавірус підтвердили ще у 114 осіб. Серед захворілих 5 медиків. На сьогодні в столиці вже 5 779 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він.

Серед 46 хворих жінок у віці від 22 до 84 років, 61 чоловік від 18 до 75 років, а також 3 дівчинки у віці від 4 до 13 років і 4 хлопчика від 2 місяців до 13 років.

В лікарні столиці за минулу добу госпіталізовано 21 пацієнт, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

За минулу добу одужали 52 киянини, всього коронавірус подолали 1 900 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено у Дарницькому районі - 20, Дніпровському - 19 і Деснянському - 16.

Кількість хворих на Covid-19 в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність на коронавірус в Україні стрімко збільшується другий день поспіль.

Тим часом, сьогодні розпочався 119-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня чекрез епідемію коронавірусу COVID-19.