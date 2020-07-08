На всіх пляжах Одеси не рекомендують купатися через брудну воду

В той час як під Одесою пройшла піщана буря, фахівці взяли на перевірку воду з одеських пляжів і виявили, що вона не відповідає гігієнічним нормам, тож купатися в ній не рекомендується Держпродспоживслужбою.

Таку заяву зробили в пресслужбі одеської мерії з посиланням на "Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

У повідомленні говориться, що воду для аналізу відібрали 30 червня в визначених контрольних точках на пляжах Одеси. Після отримання результатів аналізів просили утриматися від купання.

"З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах міста", — йдеться в повідомленні.

Не купатися на пляжах рекомендують до особливого розпорядження.

Як повідомляли Українські Новини, на Чорному морі було зафіксоване цвітіння водоростей, від чого воно позеленіло. Перевірка води встановила, що на більшості пляжів Одеси наявна кишкова паличка.

Тим часом морську воду біля танкера Delfi, що зазнав аварії, перевіряють кожен день, однак нафтопродуктів там не виявили.

Крім того, на пляжах Одеси люди відпочивають без захисних масок, карантин порушує і обслуговуючий персонал, попри посилення протиепідемічних заходів.