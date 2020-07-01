У розпал сезону на одеських пляжах туристи забули про карантин і відпочивають без обмежень

Чорноморське узбережжя залишається одним з найбільш популярних місць відпочинку серед туристів. Однак, на пляжах люди відпочивають без захисних масок, карантин порушує і обслуговуючий персонал, попри те, що в Одесі з 22 червня посилили карантин. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин. У зв'язку з триденними вихідними до Дня Конституції, на одеських пляжах ніде було і яблуку впасти. На пляжах у вихідні дні було багато відпочивальників, які свідомо ігнорували карантин. Люди відпочивають на пляжах без масок і порушують соціальну дистанцію. Крім туристів, карантин порушує і обслуговувальний персонал. Зокрема, на пляжі "Отрада" шезлонги розміщують без дистанції. Попри карантин, обслуговувальний персонал ходить без захисних масок. Також на пляжах помітні черги в туалети, роздягальні та кафе. Крім того, в закладах харчування люди також ігнорують масковий режим. Після вихідних на одеських пляжах стало значно менше людей. Пляжі майже порожні. На пляжі біля затонулого танкера "Делфі" також відпочивають люди. Вода в морі значно чистіша порівняно з іншими одеськими пляжами. [gallery-6133] Раніше Українські Новини повідомляли, перед вихідними на трасі Київ-Одеса утворилася 30-ти кілометровий затор через ремонт греблі. Біля затонулого танкера в Одесі не знайшли нафтопродуктів, і люди купається в морі біля "Делфі".