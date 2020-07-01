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01 липня 2020, середа, 20:00 6
Суспільство 2020-07-01T21:45:02+03:00
Українські Новини
У розпал сезону на одеських пляжах туристи забули про карантин і відпочивають без обмежень

У розпал сезону на одеських пляжах туристи забули про карантин і відпочивають без обмежень

Ирина Николенко
Одеса, Чорне море, карантин в Одесі

Чорноморське узбережжя залишається одним з найбільш популярних місць відпочинку серед туристів. Однак, на пляжах люди відпочивають без захисних масок, карантин порушує і обслуговуючий персонал, попри те, що в Одесі з 22 червня посилили карантин

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

У зв'язку з триденними вихідними до Дня Конституції, на одеських пляжах ніде було і яблуку впасти. На пляжах у вихідні дні було багато відпочивальників, які свідомо ігнорували карантин. Люди відпочивають на пляжах без масок і порушують соціальну дистанцію.

Крім туристів, карантин порушує і обслуговувальний персонал. Зокрема, на пляжі "Отрада" шезлонги розміщують без дистанції. Попри карантин, обслуговувальний персонал ходить без захисних масок.

Також на пляжах помітні черги в туалети, роздягальні та кафе. Крім того, в закладах харчування люди також ігнорують масковий режим.

Після вихідних на одеських пляжах стало значно менше людей. Пляжі майже порожні.

На пляжі біля затонулого танкера "Делфі" також відпочивають люди. Вода в морі значно чистіша порівняно з іншими одеськими пляжами.

Пляж в Одессе
Пляж в Одесі
Пляж
Пляж "Отрада"
Одесский пляж
Одеський пляж
Пляж ожидает посетителей
Пляж очікує відвідувачів
Туристы отдыхают на одесском пляже
Туристи відпочивають на одеському пляжі
На пляже отдыхающие не надевают защитные маски
На пляжі відпочивальники не надягають захисні маски
Отдых на пляже в Одессе
Відпочинок на пляжі в Одесі
Черноморское побережье в Одессе
Чорноморське узбережжя в Одесі
Пляж
Пляж "Дельфін"
Затонувший танкер
Затонулий танкер "Делфі"
После выходных на пляже уменьшилось количество отдыхающих
Після вихідних на пляжі зменшилась кількість туристів
На пляже туристы не носят маски
На пляжі туристи не носять маски
В будние дни в Одессе меньше туристов, чем на выходных
У будні дні в Одесі менше туристів, ніж на вихідних
Люди игнорируют карантинные меры
Люди ігнорують карантинні обмеження

Раніше Українські Новини повідомляли, перед вихідними на трасі Київ-Одеса утворилася 30-ти кілометровий затор через ремонт греблі.

Біля затонулого танкера в Одесі не знайшли нафтопродуктів, і люди купається в морі біля "Делфі".

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