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  • Під Одесою пронеслася піщана буря. Є постраждалі
08 липня 2020, середа, 12:12 12
Події 2020-07-08T14:00:04+03:00
Українські Новини
Під Одесою пронеслася піщана буря. Є постраждалі

Під Одесою пронеслася піщана буря. Є постраждалі

Елизавета Кесельман
Погода, Піщана буря, негода в Одесі

У той час, як у Луганській області горять ліси, 7 липня під Одесою пройшла піщана буря, в результаті якої постраждало 2 людини. Розбурханий вітер повалив понад півсотні дерев. Про це повідомляє видання vgorode з посиланням на міську раду.

Наголошується, що двох чоловіків відвезли в 11-у лікарню. Один з них знаходиться в реанімації з переломами ребер і гомілки: у 44-річного чоловіка політравма. Інший чоловік 62-х років — в хірургічному відділенні з переломами ребер.

з 7 на 8 липня в різних районах міста впали 63 дерева, 42 з них уже розпиляли і вивезли. Також вітер пошкодив контактні і електромережі. Співробітники "Одесміськелектротранс" усунули 22 пошкодження контактної мережі і в цей час міський електротранспорт працює без перебоїв.

Як розповіли свідки події, багатьом було важко знайти укриття, а пісок врізався в тіло.

 

 

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Луганщині сталася пожежа, в ході якого згоріло понад сотні будинків, 2 особи постраждало.

Крім того, в ніч на 3 липня, у Києві залило окропом вулицю у Подільському районі.

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