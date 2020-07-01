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01 липня 2020, середа, 15:14 23
Суспільство 2020-07-01T17:16:37+03:00
Українські Новини
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості

Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості

Кира Молчанова
Одеса, Чорне море, Цвітіння води, вода в морі
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба

Біля берегів Одеси 5 пляжів не відповідають санітарним нормам, є місця, де Чорне море стало зеленим від водоростей, які цвітуть, – там також не варто купатися в найближчі дні.

Про це розповіли в Facebook в пресслужбі Держпродспоживчслужби в Одесі.

"Вода на узбережжі Одеси раптово згустилася, як кисіль і стала смарагдовою. Навіть у відкритому морі з'явилися величезні жовто-зелені плями. Хвилі, які нагнало вітром, пофарбували у зелений пляжі і самих відпочивальників. До речі, лякає не тільки колір води, але і її запах", - йдеться в повідомленні.

Екологи пояснили, що до берега приблись водорості, які через спеку стали гнити прямо у воді.

Фахівці попереджають, що купатися в такій воді може бути небезпечно. Крім того, небезпечно найближчим часом їсти морську рибу, мідії, виловлені в Чорному морі. Цвітіння води сприяє накопиченню в організмах морських мешканців отруйних речовин.

Вода в Чорному морі. Фото: ГоспродпотребслужбаВода в Чорному морі. Фото: Держпродспоживчслужба

Вода стала брудною та густий. Фото: ГоспродпотребслужбаВода стала брудною та густий. Фото: Держпродспоживчслужба

Як повідомляли Українські Новини, вода біля пляжу "Дельфін" очистилася від нафтопродуктів.

До цього 8 комунальних пляжів в Одесі працювали в штатному режимі.

Персонал, що працює на комунальних пляжах Одеси, зобов'язали носити маски і дотримувати соціальну дистанцію в 2 метри.

 

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