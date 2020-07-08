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  • ДБР завершило справу проти Порошенка про призначення Семочка
08 липня 2020, середа, 15:30 7
Політика 2020-07-08T16:15:01+03:00
Українські Новини
ДБР завершило справу проти Порошенка про призначення Семочка

ДБР завершило справу проти Порошенка про призначення Семочка

Ольга Фандорина
Суд, ДБР, Петро Порошенко, Експрезидент
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента

У той час, як Портнов планує оскаржити закриття справи проти Порошенка, Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження стосовно колишнього Президента Петра Порошенка за підозрою в підбурюванні до незаконного призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Відповідний документ про завершення розслідування за підписом генпрокурора Ірини Венедіктової оприлюднив депутат Ради Олексій Гончаренко ("Євросолідарність"), передають Українські Новини.

Розслідування відповідно до документа завершено 8 липня.

Матеріали справи будуть відкриті для ознайомлення сторонам і після цього передано в суд.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявила, що підозра п'ятому Президенту Петрові Порошенку була складена та повідомлено про неї  відповідно до чинного законодавства.

Згідно з опитуванням КМІС, українці вважають, що правоохоронні органи переслідують Порошенка за порушення ним закону і називають це боротьбою за справедливість.

А 3 кримінальні провадження, в яких фігурує Порошенко, були закриті у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Раніше Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу Порошенку.

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