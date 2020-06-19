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19 червня 2020, пʼятниця, 10:25 4
Судова влада 2020-06-19T10:47:45+03:00
Українські Новини
Відсутній склад злочину. Три справи проти Порошенка закрили

Відсутній склад злочину. Три справи проти Порошенка закрили

Анна Рудык
Петро Порошенко, справа проти Порошенка, Ірина Венедіктова
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

У зв'язку з відсутністю в діях колишнього президента Петра Порошенка складу злочину, три кримінальні провадження, в яких він фігурує, були закриті після того, як Генеральна прокуратура повідомила Порлшенкові про підозру.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, всі три справи були закриті минулого тижня.

"Минулого тижня у зв'язку з відсутністю складу злочину були закриті три кримінальні провадження", - йдеться в повідомленні.

Ці кримінальні провадження були відкриті за заявами про неправомірні дії.

Йдеться про справу про можливе незаконне призначення членів Вищої ради правосуддя, про можливі незаконні дії, які виразилися в тиску на суддів Окружного адмінсуду Києва і про справу про законність призначення прем'єр-міністра.

Як повідомляли Українські Новини, суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня. Печерський районний суд Києва у четвер, 18 червня, мав розглянути обрання для колишнього президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру, запобіжного заходу.

Також колишній президент Петро Порошенко заявляє, що проти нього відкрили кримінальне провадження про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України (ПЦУ).

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