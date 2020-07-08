Портнов оскаржить закриття справи проти Порошенка за звинуваченням у відмиванні злочинних доходів через "Кузню на Рибальському"

Портнов оскаржить закриття справи проти Порошенка за звинуваченням у відмиванні злочинних доходів через "Кузню

На рішення Державного бюро розслідувань закрити справу про можливе ухилення від сплати податків колишнім Президентом Петром Порошенком при продажу заводу "Кузня на Рибальському" відреагував адвокат і громадський діяч Андрій Портнов. Про це він написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Під шумок сьогоднішнього слабкої і безперспективної справи стосовно Порошенка про призначення ним чиновника Служби зовнішньої розвідки, Державне бюро розслідувань, що перебуває у власності Венедиктової, закрило сьогодні одну з ключових справ про відмивання Порошенком злочинних доходів по "Кузні на Рибальському", - зазначив Портнов.

Він нагадав, що це вже четверте, "подароване Генеральним прокурором головному державному і військовому злочинцеві кримінальне провадження".

"Абсолютно очевидно, що влада реабілітує Порошенко і зберігає його гроші і активи. Це рішення, як і три попередні, буде оскаржено нами в суді", - резюмував свою замітку Андрій Портнов.