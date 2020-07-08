підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Портнов оскаржить закриття справи проти Порошенка за звинуваченням у відмиванні злочинних доходів через "Кузню на Рибальському"
08 липня 2020, середа, 14:55 11
Політика 2020-07-08T15:30:02+03:00
Українські Новини
Портнов оскаржить закриття справи проти Порошенка за звинуваченням у відмиванні злочинних доходів через "Кузню

Портнов оскаржить закриття справи проти Порошенка за звинуваченням у відмиванні злочинних доходів через "Кузню на Рибальському"

Ірина Дорофейчук
Суд, Портнов, ДБР України, Петро Порошенко, Венедиктова
Андрій Портнов та Петро Порошенко. Колаж: 24 канал
Андрій Портнов та Петро Порошенко. Колаж: 24 канал

На рішення Державного бюро розслідувань закрити справу про можливе ухилення від сплати податків колишнім Президентом Петром Порошенком при продажу заводу "Кузня на Рибальському" відреагував адвокат і громадський діяч Андрій Портнов. Про це він написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Під шумок сьогоднішнього слабкої і безперспективної справи стосовно Порошенка про призначення ним чиновника Служби зовнішньої розвідки, Державне бюро розслідувань, що перебуває у власності Венедиктової, закрило сьогодні одну з ключових справ про відмивання Порошенком злочинних доходів по "Кузні на Рибальському", - зазначив Портнов.

Він нагадав, що це вже четверте, "подароване Генеральним прокурором головному державному і військовому злочинцеві кримінальне провадження".

"Абсолютно очевидно, що влада реабілітує Порошенко і зберігає його гроші і активи. Це рішення, як і три попередні, буде оскаржено нами в суді", - резюмував свою замітку Андрій Портнов.

Більше новин про: Суд Портнов ДБР України Петро Порошенко Венедиктова

Справу про можливе ухилення від сплати податків По...
ДБР показало відео, як Порошенко тікає через чорни...
Мати Бузини зустрілася з генпрокурором Венедиктово...
Суд обирає запобіжний захід Порошенку...
У Києві вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу
У Київській області вдвічі збільшилась захворюваність на коронавірус
Новини
Поліція розглядає попадання снарядів із непідконтрольної території як версію пожежі в Луганській області 15:14
НАБУ і САП не змогли пояснити депутатам, на підставі чого відкрили справу проти VAB банку, — ЗМІ 15:10
Портнов оскаржить закриття справи проти Порошенка за звинуваченням у відмиванні злочинних доходів через "Кузню на Рибальському" 14:55
Шмигаль доручив Міноборони та Міносвіти врегулювати призов випускників шкіл 14:50
Яким буде середній чек за доставку газу з липня? Рахуємо разом 14:43 Прес-реліз
більше новин
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції 13:06
більше новин
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:58
більше новин
Суд обирає запобіжний захід Порошенку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok