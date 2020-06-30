Підозру Порошенку склали і оголосили законно — Венедіктова

Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявила, що підозра п'ятому Президенту Петру Порошенку було складена та оголошена у відповідності до чинниго законодавства.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"10 червня було повідомлено про підозру п'ятому Президенту України способом, передбаченим КПК і уповноваженим на це прокурором. Вчора в черговий раз інформаційний простір сколихнули чергові заяви з цього приводу. Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, пояснюю ті аспекти, які жваво обговорюються в суспільстві", — сказала Венедиктова.

Генпрокурор зазначила, що в травні 2019 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером з останніми цифрами "753" про кримінальне правопорушення про призначення членів Вищої ради правосуддя, а в листопаді 2019 року до реєстру були внесені відомості за номером з останніми цифрами "1732" про незаконне призначення першого заступника служби зовнішньої розвідки.

За каденції колишнього генпрокурора 3 березня 2020 року кримінальні провадження "753" та "1732" були об'єднані в одне провадження, яким реєстром автоматично був присвоєний первинний номер з останніми цифрами 753.

Під час розслідування епізод щодо Вищої ради правосуддя слідчим був закритий, а номер залишився незмінним - 753.

"Щодо так званої фальсифікації постанови генеральним прокурором. Роз'яснюю, що 10 червня 2020 року мною було підписано повідомлення про підозру, постанова, яким доручено повідомити про підозру, а також довіреність повідомити про підозру", — сказала Венедиктова.

Генпрокурор підкреслила, що в повідомленні про підозру є посилання на ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу.

В постанові, якою доручено повідомити про підозру, вказані, крім перерахованих статей, також і ст. 109, 367 та 382 Кримінального кодексу.

У дорученні вказано ст. 367 ст. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу.

"Помилки немає! Оскільки постанова в описовій частині містить посилання на всі статті, за якими кримінальне провадження розслідувалася, в тому числі і закриті, а доручення містило кваліфікацію за конкретного епізоду, за яким винесено повідомлення про підозру. Щодо сьогоднішнього допиту підозрюваного, повідомляю — сьогодні він не відбувся у зв'язку з заявленим клопотанням сторони захисту про його перенесення на наступний день. Сторона захисту просить з'єднати допит і обрання запобіжного заходу в один день. Слідство не бачить в цьому перешкод", — додала Венедіктова.

Вона наголосила, що завтра відбудеться судове засідання з обрання запобіжного заходу.

"Вперше за роки незалежності України ми створюємо прецедент, який руйнує касту недоторканних. Тому пропоную п'ятого Президента України продемонструвати власним співгромадянам приклад поваги до закону, до створених правоохоронним органам і реформованим судам, і скористатися правом на захист способом, передбаченим законом, і доводити в суді свою невинність", — сказала Венедіктова.

Як повідомляли Українські Новини, 3 кримінальні провадження, в яких фігурує Порошенко, були закриті у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу Порошенку.