51% українців вірить, що Порошенко переслідують справедливо, а 30% називає кримінальні справи "політичним переслідуванням"

51% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають кримінальні розслідування проти колишнього президента Петра Порошенко, якого чекають на черговий допит в ГБР 30 червня, покаранням за порушення закону і боротьбою за справедливість.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

30% респондентів вважають кримінальні розслідування проти Порошенка політично мотивованими.

Також 19% респондентів не змогли відповісти.

Опитування було проведено з 20 по 23 червня методом телефонного інтерв'ю серед 2 тис. повнолітніх респондентів.

Статистична похибка не перевищує 2,2%.

У вибірку не включаються непідконтрольні Україні території Донецької і Луганської областей і анексованого Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва переніс на 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу Порошенко у справі про незаконне призначення Сергія Семочка заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Тим часом, Генеральний прокурор Ірина Венедиктова просить обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість арешту з заставою в 10 млн гривень, про що раніше прокуратура просила.