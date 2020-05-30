Сім'я президента Зеленського задекларувала 28 млн гривень, сім годин від світових брендів и отель в Грузии

Президент Володимир Зеленський задекларував 15 млн гривень доходів, його дружина Олена - 13,5 млн гривень доходів за 2019 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Президент задекларував 3,8 млн гривень заробітної плати від студії "Квартал 95", близько 5 млн гривень - роялті від "Кварталу 95", 1 млн гривень - дохід від підприємницької діяльності, 2,5 млн гривень повернення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП ) з урахуванням курсових різниць при купівлі-продажу ОВДП, 902,4 тис. гривень доходу від надання майна в оренду, 134 тис. гривень - відсотки від ОТП Банку, 245,9 тис. гривень - дохід від продажу цінних паперів і корпоративних прав Сергію Шефіру, 36 тис. гривень - роялті від компанії "Кіностолиця", 24 тис. гривень - роялті від "Драйв продакшн", 208,7 тис. гривень становить зарплата Президента, 211,7 тис. гривень - відсотки від латвійської філії Приватбанку, 231 тис. гривень - інвестиційний дохід від цінних паперів, 686,5 тис. гривень - дохід від надання майна в оренду, 45 тис. гривень - страхові виплати, 4 тис. гривень - роялті від "Квартал ТВ".

В Олени Зеленської 2,2 млн гривень становить зарплата за основним місцем роботи в "Кварталі 95", 4,4 млн гривень - дохід від продажу майна, 2,4 млн гривень - дохід від надання майна в оренду "Кварталу 95", 686,5 тис. гривень - дохід від надання майна в оренду, 231 тис. гривень - інвестиційний дохід від цінних паперів, 113 тис. гривень - страхові виплати, 30 тис. гривень - подарунок у негрошовій формі від чоловіка, 2,5 млн гривень - повернення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з урахуванням курсових різниць при купівлі-продажу ОВДП, 902,4 тис. гривень - дохід від надання майна в оренду.

На рахунках у Зеленського є 5 млн гривень і 14,8 тис. доларів в ОТП Банку, 431 тис. доларів у латвійській філії Приватбанку, 6,6 тис. доларів у Приватбанку і 112 тис. доларів, 6,3 тис. євро і 150 тис. гривень він зберігає у спільній власності з дружиною готівкою.

Також він задекларував 402 тис. гривень авансового внеску в Головне управління Державної податкової служби Оболонського району.

У дружини Олени 96 тис. гривень і 8,2 тис. доларів є на рахунку в ОТП Банку, 5,7 тис. доларів - на рахунку в латвійській філії Приватбанку.

Також вона задекларувала 811 тис. гривень авансового внеску в Головне управління Державної податкової служби Оболонського району.

У Зеленського в декларації числиться 1,8 млн фунтів стерлінгів фінансових зобов'язань Film Heritage inC.

У подружжя - 5 млн гривень сплачених фінзобов'язань у 2019 Сергію Шефіру.

У Президента у власності є будинок (353,5 кв. м) і земельна ділянка (1 200 кв. м) в Іванковичах Київської області, квартира в Києві площею 131,9 кв. м, 2 паркомісця.

У спільній власності з Борисом Шефіром та Сергієм Шефіром Президент володіє квартирою в Києві площею 254,5 кв. м, а наполовину з Сергієм Шефіром - квартирою в Києві площею 198,6 кв. м.

Зеленський орендує квартиру у Великій Британії площею 91,9 кв. м вартістю 42,3 млн гривень, також користуються квартирою в Києві площею 270 кв. м (вартістю 19,3 млн гривень), власником якої є кіпрська компанія Aldorante Limited.

Також подружжя задекларувало будинок в Італії на 413 кв. м вартістю 88,6 млн гривень, який зареєстрований на їх італійську фірму San Tommaso S.R.L.

Як об'єкти незавершеного будівництва в декларації вказані 5 готельних номерів у Грузії, які перебувають у власності компанії Film Hritage Inc.

У подружжя 2 автомобілі: у Зеленського Range Rover 2016 року випуску за 4,7 млн гривень, у дружини - Mercedes-Benz S 500 4 MATIC 2014 року випуску за 1,8 млн гривень.

З цінного рухомого майна Президент вказав наручний годинник Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer, а його дружина - годинник Breguet, Piaget, а також сережки та каблучка з діамантами Graff.

Олена Зеленська є кінцевим бенефіцаром кіпрської компанії Aldorante Limited, Film Heritage inc в Белізі і San Tommaso S.R.L. в Італії.