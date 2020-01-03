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03 січня 2020, пʼятниця, 16:21 41 Документ
Президент 2020-01-03T18:00:36+02:00
Українські Новини
Зеленський отримав 5 млн гривень від Кварталу 95

Зеленський отримав 5 млн гривень від Кварталу 95

Виолетта Чайковская
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Володимир Зеленський. 95 квартал. Фото: hyser.com.ua
Володимир Зеленський. 95 квартал. Фото: hyser.com.ua

Після того як Володимир Зеленський отримав мільйон від оренди майна іноземцям, Президент задекларував майже 5 млн гривень роялті від "Кварталу 95".

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій, передають Українські Новини.

У п'ятницю Президент вніс до Реєстру відомості про суттєві зміни в майновому стані.

Він зазначив, що 27 грудня 2019 року отримав від "Кварталу 95" 4 млн 880 тис. гривень роялті та 104 тис. гривень компенсації за користування торговою маркою.

скріншот Реєструскріншот Реєстру

Згідно з попередніми деклараціями Зеленського, за 2017 рік він отримав 5 тис. гривень роялті від "Кварталу 95", а за 2018 - 4 тис.

Повна декларація про доходи за 2019 рік повинна бути заповнена Президентом до квітня.

За 2018 рік Зеленський задекларував 9,7 млн гривень доходів, а за 2017 - 7,3 млн.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні виборчої кампанії, у січні 2019 року, Зеленський визнав отримання роялті від фірми в Москві. Тоді його юрист пояснив, що Зеленський не може закрити бізнес в Росії через кримінальне переслідування.

Після цього Зеленський пообіцяв вийти із засновників своєї московської компанії. А вже наприкінці січня Зеленський запевнив, що вийшов з бізнесу в Росії.

Раніше Зеленський задекларував квартиру в Британії та рахунки за кордоном. Однак журналісти оприлюднили розслідування про Зеленського і незадекларовану ним 15-кімнатну італійську віллу. Після цього Зеленський задекларував віллу в Італії.

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