Зеленський отримав мільйон за оренду майна іноземцям

Президент Володимир Зеленський задекларував 0,9 млн гривень доходів від надання іноземцям в оренду майна.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Суттєві зміни в майновому стані задекларовані Зеленським 6 листопада.

скріншот сайту НАПК

Згідно з декларацією, 28 жовтня Президент отримав 902 454 гривні доходу від надання в оренду майна (якого саме – не вказано) іноземним громадянам на ім'я Сіран Сонг і Хінуі Лін.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський задекларував квартиру в Британії та рахунки за кордоном.

Однак журналісти оприлюднили розслідування про Зеленського і незадекларовану ним 15-кымнатну італійську віллу.

Після цього Зеленський задекларував віллу в Італії.

У наступному році керівник Офісу Президента Андрій Богдан і його заступники покажуть декларації про доходи, хоча раніше закон їх до цього не зобов'язував.