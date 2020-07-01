Суд вдруге не зміг обрати запобіжний захід Порошенку: засідання перенесли

Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу колишньому Президенту Петру Порошенку, якого оголосили підозру у справі про незаконне призначення Сергія Семочка заступником глави Служби зовнішньої розвідки, до 8 липня.

Таке рішення суд ухвалив у середу, передають Українські Новини.

Засідання було перенесено на 11:00 8 липня, бо суд вирішив викликати в якості свідків понятих, які були присутні при врученні підозри Порошенко в Державному бюро розслідування.

Крім цього, захист Порошенко заявив відвід групі прокурорів.

Адвокат Ігор Головань заявив, що 16 червня генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила групу прокурорів у цій справі, збільшивши їх кількість.

Таким чином, захист заявив, що прокурори є упередженими.

Також він додав, що заявляє відвід самої Венедіктової.

Головань просила викликати в судове засідання осіб, яких заявляється відвід і заслухати їх позицію.

Суддя Павло Вовк заявив, що захист може заявити відвід тим прокурорам, які беруть участь у судовому засіданні.

Так, суд відмовив у задоволенні клопотання захисту і відмовив у відводі прокурорів, включаючи тих, хто бере участь у засіданні.

Прокуратура просила суд обрати Порошенко особисте зобов'язання строком до 10 липня, бо в цей день закінчуються строки досудового розслідування.

Прокуратура заявила, що просила застосувати до Порошенко особисте зобов'язання, бо він може переховуватися органів досудового розслідування або суду, знищити або спотворити речі і документи, які мають значення в даній справі, впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також здійснювати інші злочини.

Захист, серед іншого, заявила, що в клопотанні прокуратури немає дати.

Також захист заявив, що Порошенко мав повне право призначати заступника голови Служби зовнішньої розвідки, так як він є верховним головнокомандувачем.

Захист зазначила, що указ є дійсним, якщо Конституційний суд не визнає його незаконним, а він цього не робив.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку, яким повідомили про підозру у підбурюванні голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР), що призвело до незаконного призначенням першим заступником СЗР Сергія Семочки.

Тим часом, генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила Печерський районний суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість арешту з заставою в 10 млн гривень, про що раніше прокуратура просила.

12 квітня колишній президент Петро Порошенко звільнив експершого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Семочка. Раніше контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочка.