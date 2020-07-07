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07 липня 2020, вівторок, 23:48 10
Зовнішня політика 2020-07-08T01:30:01+03:00
Українські Новини
Затриманих в аеропорту Афін українців відпустили додому, а трьом дозволили в'їзд в Грецію

Затриманих в аеропорту Афін українців відпустили додому, а трьом дозволили в'їзд в Грецію

Надежда Комендантова
Туризм, Авіарейс, Затримання в аеропорту, Затримання українців, Афіни, авіаквитки
Українці в ізоляторі Афін. Фото надане
Українці в ізоляторі Афін. Фото надане "Європейської правді" один з пасажирів

Грецькі прикордонники та українські консули у вівторок ввечері посадили на літак останню з українок, яких затримали в суботу після прибуття в аеропорт Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Таким чином, всі 17 пасажирів, які прибули до Афін ввечері 4 липня і відразу потрапили в ізолятор афінського аеропорту, вже опинилися на волі.

12 туристів, у тому числі двох дітей, які прилетіли рейсом лоукостера Ryanair, відправили в Київ, кілька годин тому. Ще одна пасажирка авіакомпанії Wizz Air відлітає в ці хвилини. За даними співрозмовників, за домовленістю з грецькими прикордонниками нікому з них не оформили процедуру депортації; таким чином, вони уникли заборони на подальший в'їзд в ЄС.

Між тим, у вівторок після обіду - після трьох діб, проведених в ізоляторі аеропорту, - грецькі прикордонники дали дозвіл на в'їзд в країну трьом особам із цієї групи затриманих. Перетнути кордон дозволили тим, хто задекларував бізнес-мету візиту. У попередні дні прикордонна поліція відмовлялася задовольняти запити українського посольства з цього приводу. Що змусило їх змінити позицію, невідомо.

Як повідомлялося, вчора одній із затриманих, яка прямувала у Францію на навчання, також дозволили перетнути кордон Шенгену.

Між тим, за попередніми даними, серед пасажирів, що прилетіли з Києва до Афін у вівторок, знову є туристи. Їх, очевидно, також відправлять у ізолятор, який тільки що звільнила попередня група українців.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня українських туристів по прильоту в Афіни відправили в ізолятор. Ці затримані в Греції українці провели в камері три дні. А авіакомпанії Wizz Air Ryanair  переклали відповідальність на туристів:  дізнаватися умови відвідування країни в'їзду.

Тим часом, МЗС України закликав всі авіакомпанії, що здійснюють міжнародні рейси, припинити продаж квитків тим українцям, яких можуть не пустити на кордоні в іншу країну.

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