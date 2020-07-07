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07 липня 2020, вівторок, 15:44 17
Фінанси 2020-07-07T17:45:03+03:00
Українські Новини
Фінансисти спрогнозували курс гривні на літо

Фінансисти спрогнозували курс гривні на літо

Сергей Жолобецкий
Курс валют, прогноз курсу валют, прогноз курсу долара
Долар буде дорожчати восени
Долар буде дорожчати восени

Фінансисти прогнозують поступову девальвацію восени і курс гривні близько 27 UAH/USD на поточному тижні у той час як резерви НБУ зросли більш ніж на 3 млрд доларів.

Про це вони повідомили Українським Новинам.

"Попри спроби спекулянтів розгойдати курс вище позначки 27,20 UAH/USD, курс у понеділок опустився нижче позначки 27,00 UAH/USD до рівня 26,96/26,98 UAH/USD. Ринок "переварив" інформацію про відставку голови НБУ та спрацювали виключно ринкові механізми. Пропозиція валюти перевищує попит, регулятор в п'ятницю і в понеділок не втручався в перебіг торгів і ринок збалансувався нижче позначки 27,00 UAH/USD", - прокоментував Ярослав Кабін, директор Департаменту Казначейства Ідея Банку.

За його словами, поки спостерігається низька ділова активність серед імпортерів, які поки не можуть вийти на докарантинні обсяги купівлі валюти.

Крім цього, нерезиденти забарилися вихід з українського держборгу, що теж не створює додаткове навантаження на купівлю валюти.

"Найближчого тижня ми не бачимо передумов для зростання курсу і очікуємо котирування на рівні 26,80-27,20 UAH/USD", - зазначив банкір.

За даними аналітика Concorde Capital Євгенії Ахтирко курс помітно девальвував після повідомлення про відставку глави НБУ Якова Смолія.

"Відставка була раптовою, до того ж вона супроводжувалася коментарями Смолія про посилення політичного тиску на НБУ. Іншим фактором, що вплинув на ринок, стало "відкликання" випуску Євробондів, які були розміщені Мінфіном у день, коли було повідомлено про відставку Смолія. З цього понеділка дійсно спостерігається деяка корекція ринку, що часто відбувається після різкого стрибка курсу. Однак негативна інформаційна складова, пов'язана з посиленням ризику втрати незалежності НБУ, зберігається. Тому складно очікувати, повернення попиту і пропозиції на ринку в той стан, який був у червні", - зазначила аналітик.

Ахтирко очікує, що ситуація на валютному ринку надалі буде багато в чому залежати від ситуації навколо НБУ.

Якщо нові призначення і дії НБУ будуть свідчити про те, що центральний банк стрімко втрачає свій незалежний статус, то негативний фон буде тільки посилюватися.

Також це буде означати, що Україна паралельно буде втрачати підтримку міжнародних фінансових партнерів, а нові запозичення на міжнародних ринках будуть все скрутнішими.

"У такій ситуації учасники ринку будуть схильні відкласти продаж валюти "до кращих часів". З часом до негативного інформаційного фону може додатися і фундаментальний тиск на курс, оскільки без нових запозичень посилиться відтік валюти із фінансового рахунку платіжного балансу", - підсумувала вона.

Сергій Ніколайчук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU повідомив, що курс гривні почав помітно девальвувати після новини про відставку голови НБУ.

Проте вже наступного дня ринок заспокоївся, і зараз спостерігається невелике зміцнення гривні.

"Пов'язано це з тим, що фундаментальні фактори, насамперед профіцит поточного рахунку платіжного балансу, продовжують чинити позитивний вплив на курс гривні. А відставка Я. Смолія мала короткостроковий вплив на курс, тому що керівництво НБУ, яке залишилося, продовжило виконувати свої функції і реалізовувати політику НБУ. В подальшому перспективи курсу будуть дуже залежати від того, як зміняться політики НБУ через зміни керівництва", - зазначив Ніколайчук.

На цьому тижні, за його словами, не очікуються серйозні руху за курсом, він продовжить коливатися близько рівня 27 UAH/USD, може трохи вище.

"Ближче до осені ми прогнозуємо поступове ослаблення гривні. По-перше, через погіршення торгового балансу у зв'язку з відновленням попиту на імпорт та поступовим зростанням цін на енергоносії. По-друге, через пом'якшення монетарної політики НБУ та зростання бюджетного дефіциту До кінця року ми у своєму червневому прогнозі закладали курс 28-29 UAH/USD. Багато в чому реалізація цього прогнозу залежить від майбутніх політик НБУ у зв'язку зі зміною керівництва", - зазначив фінансист.

Як повідомляли Українські Новини, з початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,43% з 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Тим часом аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

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