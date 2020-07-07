Офіційний курс гривні на середу: гривня дорожчає третій день поспіль

У той час, як в обмінних пунктах київських банків долар продовжує падіння, а євро зріс, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 липня, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 липня, на 4,47 коп. до 27,1269 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,7336 1 долар США 26,9309 1 швейцарський франк 28,5663 10 єн 2,5009 10 російських рублів 3,7552 1 євро 30,4090

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують поступову девальвацію восени і курс гривні близько 27 UAH/USD на поточному тижні у той час як резерви НБУ зросли більш ніж на 3 млрд доларів.

Тим часом аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

Крім того, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.