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07 липня 2020, вівторок, 17:08 8
Фінанси 2020-07-07T18:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Пенсійний фонд виділив на підвищені пенсії ще 1,5 мільярда гривень

Сьогодні Пенсійний фонд виділив на підвищені пенсії ще 1,5 мільярда гривень

Ирина Николенко
ПФУ, виплата пенсій, Пенсійний фонд, пенсія, фінансування пенсій
Пенсії. Фото:
Пенсії. Фото: "Аіф"

У вівторок, 7 липня, Пенсійний фонд України (ПФУ) направив ще 1,5 мільярда гривень для пенсіонерів після того, як відомство зробило перерахунок щомісячних виплат з 1 липня. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

7 липня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, виділив на щомісячні пенсії ще 1,5 мільярда гривень.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 10,4 мільярда гривень", – йдеться в повідомленні.

Пенсійний фонд надіслав 1,5 мільярда гривень на пенсії. Фото: Facebook/Пенсійний фонд УкраїниПенсійний фонд надіслав 1,5 мільярда гривень на пенсії. Інфографіка: Facebook/Пенсійний фонд України

Також додають, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Раніше Українські Новини повідомляли, що з 1 липня в Україні збільшився прожитковий мінімум.

Крім того, повідомляли про те, як отримати пенсію і написати заяву на соцвиплати під час карантину.

З 4 липня українські пенсіонери, які втратили працездатність, отримуватимуть підвищені пенсії до 1712 грн.

Пенсійний фонд України запустив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку.

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