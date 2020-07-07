Сьогодні Пенсійний фонд виділив на підвищені пенсії ще 1,5 мільярда гривень

У вівторок, 7 липня, Пенсійний фонд України (ПФУ) направив ще 1,5 мільярда гривень для пенсіонерів після того, як відомство зробило перерахунок щомісячних виплат з 1 липня. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

7 липня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, виділив на щомісячні пенсії ще 1,5 мільярда гривень.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 10,4 мільярда гривень", – йдеться в повідомленні.

Пенсійний фонд надіслав 1,5 мільярда гривень на пенсії. Інфографіка: Facebook/Пенсійний фонд України

Також додають, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Раніше Українські Новини повідомляли, що з 1 липня в Україні збільшився прожитковий мінімум.

Крім того, повідомляли про те, як отримати пенсію і написати заяву на соцвиплати під час карантину.

З 4 липня українські пенсіонери, які втратили працездатність, отримуватимуть підвищені пенсії до 1712 грн.

Пенсійний фонд України запустив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку.