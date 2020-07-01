З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум. Як зміняться пенсії та соціальні виплати

В той час, як середня зарплата після зменшення у квітні почала зростати, з 1 липня прожитковий мінімум зріс на 91 гривню з встановлених з 1 січня 2027 гривень на місяць до 2118 гривень.

Про це сказано в законі "Про Державний бюджет України на 2020 рік", передають Українські Новини.

При цьому прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс на 95 гривень з 2102 до 2197 гривень.

Для осіб, які втратили працездатність, - на 74 гривні з 1638 до 1712 гривні.

Мінімальний розмір пенсії за віком і мінімальний розмір пенсійної виплати з 1 липня підвищиться згідно з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність.

Максимальний розмір пенсійної виплати відповідає 10 прожитковим мінімумам і відповідно збільшиться на 740 гривень до 17 120 гривень.

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум з 1 липня зріс на 80 гривень з 1779 до 1859 гривень, для дітей від 6 до 18 років - на 100 гривень з 2218 до 2318 гривень.

Від розміру прожиткового мінімуму залежить розмір соціальних виплат.

Відповідно до держбюджету-2020 рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 25%; для дітей: з 1 липня – збільшується з 85% до 130%; для осіб, які втратили працездатність та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму встановлено з 1 грудня.

При цьому розмір мінімальної зарплати у 2020 році встановлено у 4723 гривні на місяць (у погодинному розмірі 28,31 гривня).

Як повідомляли "Українські Новини", у травні середня заробітна плата збільшилася порівняно з квітнем на 1,1%, або на 112 гривень до 10 542 гривень на місяць.

Також 2021 році прожитковий мінімум може бути не менш ніж 40% медіанної зарплати.