С 1 июля в Украине повышают пенсии: у каких категорий вырастут выплаты и на сколько

В то время, как в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11%, после майской индексации пенсий в Украине, в рамках которой выплаты были увеличены для 8,35 миллиона человек, в июле состоится второе в 2020 году повышение выплат. На этот раз прибавку получат те пенсионеры, которых не коснулась майская индексация. Повышение пенсий начнется с 1 июля , а получать повышенные пенсии некоторые категории украинцев смогут уже с 4 числа месяца.

Как пишет издание "Пенсионный курьер", в соответствии с Законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" с 1 июля повышаются размеры прожиточного минимума (ПМ) для различных групп населения. В частности, размер ПМ для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается с 1638,00 до 1712,00 грн.

Это является основанием для пересчета минимального размера пенсии по возрасту, минимальных пенсионных выплат, надбавок и повышений к пенсиям, размер которых зависит от прожиточного минимума.

Прежде всего растет минимальный размер пенсии по возрасту. Согласно статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (далее - Закон 1058) минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом, при наличии у мужчин 35 лет , а у женщин 30 лет страхового стажа.

Таким образом, минимальный размер пенсии по возрасту 1638,00 грн увеличивается на 74 грн и составит 1712 грн. Это для неработающих пенсионеров.

А неработающим пенсионерам, у которых пенсия по возрасту, исчисленная по формуле, является большей минимальной, перечисляется доплата за сверхнормативный стаж.

Количество лет сверхнормативного стажа зависит от того, когда человек выходил на пенсию:

▪️ если до 01.01.2011, то полный стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

▪️ если после этой даты, то для женщин - не менее 30 лет страхового стажа, для мужчин - 35.

Кроме того, с 1 июля повысятся:

размеры минимальных пенсионных выплат:

по инвалидности (100% ПМ) и в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом 1058 (100, 120, 150% ПМ в зависимости от количества иждивенцев, на которых назначена пенсия)

шахтерам (3 ПМ)

лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий (165, 360, 525, 650% ПМ) и ликвидаторам с инвалидностью вследствие ЧАЭС (225, 255, 285% ПМ)

минимальные размеры пенсий:

в связи с потерей кормильца из числа военнослужащих (2ПМ)

лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (от 100 до 180% ПМ)

Также повышаются выплаты:

участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны (25, 30, 40, 50% ПМ)

членам семей ветеранов войны (10, 15% ПМ)

жертвам нацистских преследований и членам их семей (10, 15, 25, 30, 40, 50% ПМ).

В то де время, повышаются пенсии за особые заслуги перед Украиной (20-40% ПМ), размер максимальной пенсионной выплаты (10 ПМ), государственная социальная помощь на уход лицам с инвалидностью вследствие войны (15-100%).

Кроме того, повышается: размер надбавки донорам. Стоит отметить, что в соответствии с Законом Украины "О донорстве крови и ее компонентов" его определяют в процентах (10%) к другой величины - прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц. С 1 июля он составит 211,80 грн (2118,00 грн х 10%).

Также пенсионерам, которые продолжают работать, минимальный размер пенсии по возрасту и доплату за сверхнормативный стаж будут перечислены после увольнения с работы.

Издание отмечает, что отдельные надбавки и повышение не зависят от ПМ. Они выплачиваются в фиксированном размере, как предусмотрено постановлениями Кабинета Министров Украины от 28.12.2011 № 1381, от 25.03.2014 № 112, от 23.11.2011 № 1210.

В частности, это повышение детям войны, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, согласно Закону Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, повышение пенсий неработающим пенсионерам, проживающим на территориях радиоактивного загрязнения и тому подобное.

В то же время, размер повышения пенсии у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке и зависит от того, какая составляющая пенсионной выплаты возрастает (доплата за сверхнормативный стаж, доплата до минимального размера пенсии, повышение или надбавка).

Пересчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в органы Пенсионного фонда за перерасчетом не нужно (кроме желающих подать заявление о переводе в категорию неработающих пенсионеров).

Перечисленные пенсии будут выплачиваться пенсионерам в определенную им дату начиная с 4 июля.

Повышение пенсий в Украине с 1 июля. Инфографика: Пенсионный курьер

Издание сообщает также, что с 1 июля 2020 размер прожиточного минимума составит:

▪️ для лиц, утративших трудоспособность - 1712,00 грн;

▪️ на одного человека в расчете на месяц - 2118,00 грн;

▪️ для трудоспособных лиц - 2197 грн;

▪️ для детей до 6 лет - 1859 грн;

▪️ для детей от 6 до 18 лет - 2318 грн.

В связи с этим, с 1 июля минимальная пенсионная выплата не может быть ниже 1712 грн.

С учетом положений постановления Кабинета Министров Украины от 01.04.2020 № 251 лицам, имеющим страховой стаж не менее 30 лет женщины, 35 лет мужчины, минимальная пенсионная выплата составляет 2100 грн, а для граждан старше 80 лет, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет женщины и 25 лет мужчины - 2600 грн.

Как сообщали Українські Новини, после пенсионной реформы, которая намечена на 2021 год, украинцы смогут получать две или три пенсии вместо одной.

Также до конца года запланировано еще одно повышение выплат пенсионерам.