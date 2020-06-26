Як отримати пенсію і написати заяву на соцвиплати під час карантину

Щомісячні соціальні виплати, в тому числі і пенсію, під час карантину можна отримувати як через банк, так і на у відділенні Укрпошти чи листоноша принесе додому. Також можна оформити призначення пенсії не виходячи з дому онлайн, в той час, як в Україні з 1 липня планують підняти мінімальний прожитковий мінімум, відповідно і мінімальну пенсію.

Пенсіонери за бажанням можуть продовжувати отримувати пенсію через "Укрпошту". Адже не у всіх населених пунктах розміщені банкомати, щоб знімати кошти з банківської картки.

Для того, щоб отримувати пенсію у відділеннях "Укрпошти", пенсіонеру необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду України або в орган соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення пенсії та відповідними документами.

Якщо громадянин вже отримує пенсію на банківську картку, але хоче отримувати її у відділенні пошти, також має звернутися із заявою до територіального управління Пенсійного фонду, в якому вона була оформлена, та подати заяву про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок і отримання пенсії за місцем фактичного проживання.

Онлайн заяву на отримання пенсії

Заяву на отримання пенсії можна подати онлайн. Застрахована особа в заяві на призначення пенсії має вибрати територіально ближче від нього відділення Пенсійного Фонду, де планує оформити пенсію. Також потрібно зазначити вид майбутньої пенсії, вказати адресу місця проживання та надати відомості про свій паспорт.

Також потрібно вказати свою електронну пошту та номер телефону для того, щоб потім відстежувати хід виконання своєї заявки.

Після цього потрібно прикріпити скан-копії документів, а також вказати банківський рахунок та інші банківські реквізити тієї пластикової картки, на яку буде перераховуватися майбутня пенсія.

Якщо людина виходить на пенсію за віком, то набір документів – це паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка.

Якщо, наприклад, пенсія призначається через інвалідність, то необхідно додати відповідно документи, які підтверджують хворобу.

Спосіб електронної ідентифікації: кваліфікований електронний підпис, логін і пароль (можна скористатися лише після попереднього відвідування того чи іншого відділення пенсійного фонду з метою отримання там реєстраційного коду).

Після цього заяву та відповідний перелік документів необхідно подати через портал Пенсійного фонду України.

Раніше Українські Новини повідомляли, в західній частині України людям затримують пенсії через повені в регіоні.

Пенсійний фонд України продовжив фінансувати пенсії і виділив ще 1,7 мільярда гривень на щомісячні соцвиплати.