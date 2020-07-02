В Україні запустили автоматичне призначення пенсії. Для кого ця послуга

Пенсійний фонд України (ПФУ) запровадив нову сервісну послугу - автоматичне призначення пенсії в той час, як з 1 липня в Україні підвищили пенсії. Пенсія призначається автоматично під час досягнення пенсійного віку. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду на сторнці в соціальній мережі Facebook. Повідомляється, що немає необхідності додатково звертатися і особисто відвідувати органи ПФУ.

Сервіс дозволяє надати всю потрібну для призначення пенсії інформацію заздалегідь і провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.

Послуга надається засобами веб-порталу з використанням кваліфікованої електронного підпису (КЕП).

Користувач, який не є пенсіонером і який авторизувався на веб-порталі Фонду з допомогою кліків:

заповнює атрибути анкети (заяву, загальні відомості, дані документа, що посвідчує особу; адресу проживання та реєстрації, дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);

додає скановані копії документів (обов'язкові і ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні доплати та пільги)

підписує анкету-заяву КЕП і направляє його до органу Фонду.

Автоматичне призначення пенсії. Інфографіка: ПФУ

За результатами обробки анкети-заяви користувач отримає інформацію про автоматичному призначення пенсії, дату такого призначення і розмір пенсії з допомогою СМС повідомлення засобами вебпорталу і через мобільний додаток.

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