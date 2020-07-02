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02 липня 2020, четвер, 05:30 10 Інфографіка
Фінанси 2020-07-02T06:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні запустили автоматичне призначення пенсії. Для кого ця послуга

В Україні запустили автоматичне призначення пенсії. Для кого ця послуга

Валерия Драгомирова
ПФУ, виплата пенсій, Пенсійний фонд, пенсія, призначення пенсії
Пенсії. Фото: forbes.net.ua
Пенсії. Фото: forbes.net.ua

Пенсійний фонд України (ПФУ) запровадив нову сервісну послугу - автоматичне призначення пенсії в той час, як з 1 липня в Україні підвищили пенсії. Пенсія призначається автоматично під час досягнення пенсійного віку. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду на сторнці в соціальній мережі Facebook. Повідомляється, що немає необхідності додатково звертатися і особисто відвідувати органи ПФУ.

Сервіс дозволяє надати всю потрібну для призначення пенсії інформацію заздалегідь і провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.

Послуга надається засобами веб-порталу з використанням кваліфікованої електронного підпису (КЕП).

Користувач, який не є пенсіонером і який авторизувався на веб-порталі Фонду з допомогою кліків:

  • заповнює атрибути анкети (заяву, загальні відомості, дані документа, що посвідчує особу; адресу проживання та реєстрації, дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);
  • додає скановані копії документів (обов'язкові і ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні доплати та пільги)
  • підписує анкету-заяву КЕП і направляє його до органу Фонду.

Автоматичне призначення пенсії. Інфографіка: ПФУАвтоматичне призначення пенсії. Інфографіка: ПФУ

За результатами обробки анкети-заяви користувач отримає інформацію про автоматичному призначення пенсії, дату такого призначення і розмір пенсії з допомогою СМС повідомлення засобами вебпорталу і через мобільний додаток.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня в Україні збільшився прожитковий мінімум.

Крім того, повідомляли про те, як отримати пенсію і написати заяву на соцвиплати під час карантину.

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