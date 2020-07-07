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07 липня 2020, вівторок, 13:42 9
Фінанси 2020-07-07T15:45:03+03:00
Українські Новини
Резерви НБУ зросли більш ніж на $3 млрд

Резерви НБУ зросли більш ніж на $3 млрд

Сергей Жолобецкий
НБУ, МВФ, Міжнародні резерви
Резерви НБУ зросли на 3 млрд доларів
Резерви НБУ зросли на 3 млрд доларів

Тоді як долар продовжує падіння, у червні міжнародні резерви збільшилися на 12,4% і на 1 липня 2020 року становили 28,515 млрд доларів (у еквіваленті).

Про це сказано в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

Останній раз на такому рівні вони перебували восени 2012 року.

Істотне зростання резервів протягом минулого місяця обумовлене як надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов'язаного фінансування, так і нарощуванням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку.

Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду обсягом 1,5 млрд спецправ запозичення (SDR) або 2 076,4 млн доларів за новою програмою Stand-By, а також пов'язане офіційне фінансування від Євросоюзу обсягом 500 млн євро.

Крім цього, уряд розмістив облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті, на 353,3 млн євро.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті були спрямовані 1 192,3 млн доларів (у еквіваленті).

Пропозиція валюти з боку бізнесу на міжбанку продовжувало перевищувати попит, тому, користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк викуповував надлишкову обсяг валюти і поповнював міжнародні резерви.

Всього в червні Національний банк викупив 1 155,0 млн доларів.

Інтервенції з продажу валюти не проводилися.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 становили 25,3 млрд доларів (в еквіваленті).

За підсумками 2018 міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 становили 20,8 млрд доларів (у еквіваленті).

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.

Тим часом аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань — 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

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