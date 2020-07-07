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07 липня 2020, вівторок, 15:53 22
Суспільство 2020-07-07T18:32:10+03:00
Українські Новини
Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку

Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку

Ольга Фандорина
Армія, Міноборони, Міносвіти, Призов в армію, Повістка у військомат, вступна кампанія-2020, випуск-2020
Повістка в армію. Фото: Кореспондент
Повістка в армію. Фото: Кореспондент

З проханням відстрочити весняний призов для вступників у вищі навчальні заклади Міністерство освіти і науки звернулося до Міністерства оборони. У відомстві зазначають, що від абітурієнтів до них почали надходити численні звернення щодо отримання повісток від військкоматів. Про це повідомили в пресслужбі Міносвіти.

У відомстві нагадали, що через карантин весняний призов в армію продовжили до кінця липня, а початок вступної кампанії перенесено на серпень.

У розпорядженні уряду передбачено, що призов громадян у віці 18-19 років на строкову військову службу можна проводити тільки за їх бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.

"Для того, щоб забезпечити можливість для осіб призовного віку стати студентами ВНЗ, МОН звернулося з листом до Міноборони з проханням врегулювати питання щодо надання випускникам відстрочки від весняного призову", — повідомили в Міносвіти

Як повідомляли Українські Новини, 66 тис. киян підлягають призову на строкову військову службу, 13 тис. з них не досягли 20-річного віку

На службу в армію будуть призивати з 20 років, з 18 років - служба буде за бажанням.

Кабмін переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень.

Зеленський пропонує Раді збільшити штрафи за порушення законів про військову службу і зобов'язати надавати військово-обліковий документ при працевлаштуванні.

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