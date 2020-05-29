Зеленский хочет увеличить штрафы за нарушение законов о военной службе

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде увеличить штрафы за нарушение законов о военной службе и обязать предоставлять военно-учетный документ при заключении трудового договора в то время, как в Украине предлагают возобновить призыв на срочную службу с 18 лет.

Об этом говорится в законопроекте №3553, зарегистрированном в парламенте 28 мая, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается ввести новый вид службы - воинскую службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, срок которой будет составлять не более 6 месяцев с полагающимся отпуском.

Документом предусмотрено в случае нарушения правил военного учета увеличение штрафов с 85 - 119 гривен до 510-850 гривен штрафа (30- 50 необлагаемых минимумов доходов граждан), за повторное нарушение - с 170 - 255 гривен до 850-1700 гривен (50 - 100 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Также предусмотрено увеличение штрафов за нарушение мобилизационной подготовки: они составят от 1,7 тыс. гривен до 3,4 тыс. гривен для обычных людей (100 - 200 необлагаемых минимумов доходов граждан) и от 3,4 до 5,1 тыс. гривен для должностных лиц (200 - 300 необлагаемых минимумов доходов граждан), а при повторном нарушении - 3,4 - 5,1 тыс. гривен и 5,1 - 8,5 тыс. гривен соответственно (300 - 500 необлагаемых минимумов доходов граждан).

За умышленную порчу или утерю военно-учетных документов предусмотрены штрафные санкции в размере 510 - 850 гривен (30- 50 необлагаемых минимумов доходов граждан), за повторное нарушение - 850 - 1,7 тыс. гривен (50- 100 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Кроме этого, за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Также увеличиваются штрафы за уклонение военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения - с 700 гривен до 4,2 - 8,5 тыс. гривен (300 - 500 необлагаемых минимумов доходов граждан); за уклонение от учебных сборов - с 1 190 гривен до 8,5 - 11,9 тыс. гривен (500 - 700 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Кроме этого, законопроектом предусмотрено, что лицам для подписания трудового договора необходимо будет предоставлять, так называемый, военно-учетный документ.

Документом также предусмотрено преобразование военных комиссариатов в территориальные центры комплектации и социальной поддержки, регулирование деятельности которых и ведение учета резервистов возлагается на Кабинет Министров.

Предполагается, что за резервистами, которые будут призваны на военную службу в особый период, будет сохраняться рабочее место, а в случае сокращения штата предприятия или учреждения резервисты в течение 2 лет сохраняют за собой право сохранения рабочего места.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года Министерство обороны заявило, что Зеленский проигнорировал 4 повестки о призыве на срочную военную службу в 2014-2015 годах, а Зеленский сообщил, что не получал повесток о призыве на срочную военную службу в 2014-2015 годах.