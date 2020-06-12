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12 червня 2020, пʼятниця, 13:38 14
Силові структури 2020-06-12T16:45:05+03:00
Українські Новини
66 тис. киян підлягають призову на строкову військову службу, 13 тис. з них не досягли 20-річного віку

66 тис. киян підлягають призову на строкову військову службу, 13 тис. з них не досягли 20-річного віку

Елизавета Драбкина
Призов в армію, Строкова служба, призов на службу
Військовіий призов. Фото: Українське фото
Військовіий призов. Фото: Українське фото

66 тис. киян підлягають призову на строкову військову службу, близько 13 тис. з них не досягли 20-річного віку.

Про це військовий комісар Київського міського військового комісаріату полковник Сергій Клявлін заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Згідно з нашими статистичними даними, призову на строкову військову службу в місті Києві підлягають 65 984 особи, з яких 12 851 - громадяни, які не досягли 20-річного віку, тобто їм 18-19 років, вони призиваються до лав Збройних сил України за їх згодою (письмовою заявою, яку вони подають на ім'я голови призовної комісії району, в якому вони перебувають на військовому обліку)", — сказав він.

Відповідно кількість 20-27-річних призовників становить 53 133.

"На жаль, як і у попередні роки, у нас дуже великий відсоток неявки за повістками... У нас ця цифра, як і в минулому році, становить майже 34 тис. осіб", - додав Клявлін.

Як повідомляли Українські Новини, на службу в армію призиваються з 20 років, з 18 років - служба за бажанням.

Кабмін переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень.

Зеленський пропонує Раді збільшити штрафи за порушення законів про військову службу і зобов'язати надавати військово-обліковий документ при працевлаштуванні.

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