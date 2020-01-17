Призивати в армію з 18 років будуть за бажанням, - Міноборони

Під час весняного призову повістки отримають громадяни у віці від 20 років, з 18 до 20 років можна проходити службу за бажанням.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Призивати на строкову службу 18-ти та 19-річних юнаків не будуть, за винятком тих випадків, коли вони добровільно захочуть вступити до лав Збройних Сил України", - сказав міністр оборони Андрій Загороднюк.

При цьому він зазначив, що вік призову з 18 років прописаний в законодавстві і указ Президента Володимира Зеленського про призов до 2020 року з 18 років видано відповідно до вимог чинного законодавства.

Міністр зазначив, що Міноборони отримує багато звернень і побажань по можливості проходити строкову службу саме з 18 років з аргументацією раціонального планування молодим людиною своїх подальших кроків у навчанні, працевлаштуванні та особистого життя.

Загороднюк запевнив, що ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде.

Він також зазначив, що зараз Міноборони активно працює над розробкою концепції реформи призову, запевнивши, що цей процес буде максимально відкритим і обговорення буде залучена громадськість.

Загороднюк також підкреслив, що військовослужбовці строкової військової служби, не залучаються для виконання завдань в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський указом №13 від 16 січня затвердив строки звільнення у запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів в 2020 році.

Згідно з Указом призову на строкову військову службу підлягають придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

Заклик буде здійснюватися в квітні-червні і жовтні-грудні 2020 року.Чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів затверджує Кабінет Міністрів

Тим часом, в Україні хочуть скасувати обов'язковий призов в армію і перевести Збройні сили на стандарти НАТО.