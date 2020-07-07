Показник захворюваності на COVID-19 в Україні в 4 рази перевищує необхідний для відкриття кордонів ЄС

Показник захворюваності COVID-19 в Україні в 3,9 разів більше, ніж необхідний показник захворюваності на коронавірусом для відкриття Європейським Союзом кордонів для українських туристів, який станом на 1 липня становив 58 випадків на 100 тис. населення, зріс до 62,4 випадків.

Оновлений показник оприлюднив сайт президента за підсумками традиційної селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського із запобігання поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні показник захворюваності на COVID-19 в Україні становить 62,4 людини на 100 тисяч населення", - сказано в ньому.

За його словами, така велика цифра виникла через спалах в окремих регіонах, наприклад, у Вінницькій і Закарпатській області, а також в Києві.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про зменшення кількості людей, у яких фіксується пневмонія.

"Всі, хто помер в цю добу від наслідків COVID-19 - а це 21 людина, - мали серйозні супутні захворювання були у зоні ризику", - сказав він.

Степанов також запевнив, що МОЗ розбереться з ситуацією, що склалася в Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні, яка стала центром соціальної напруги через брак місць для хворих на COVID-19 і брак лікарів.

Зеленський на нараді наголосив, що очікує якнайшвидшого відкриття відділень Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (Київ), яке переноситься з 1 червня на кінець липня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Було складно завершити все з розвитком коронавірусної пандемії. Але ми зараз досить стабілізували ситуацію і економічно, і у сфері охорони здоров'я. Тому треба прискорити відкриття для лікування українських дітей в найкращій нашій дитячій лікарні "Охматдит", - сказав він.

Шмигаль під час наради також повідомив, що уряд ретельно вивчає практики подолання коронавірусу за кордоном і досвід інших країн з підготовки до початку нового навчального року 1 вересня, що особливо важливо для першокласників.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Євросоюз зможе відкрити кордони для українських туристів у разі, коли кількість хворих на 100 тис. населення не буде перевищувати середній показник в ЄС, який станом на минулий тиждень становив 16 хворих на 100 тис.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз вирішив не відкривати кордони для України з 1 липня.

На даний момент українські туристи можуть подорожувати в 23 країни в умовах пандемії коронавірусу, але низка з них зобов'язують після перетину кордону пройти 14-денний карантин.

Раніше ми писали, кого з українців і як сусідні країни пропускають через кордон а також описували правила виїзду за кордон для подорожі в популярні серед українців для відпочинку країни, які приймають наших туристів.

Так, наприклад, Туреччина не вимагає дотримання жорстких правил, але для відпочинку в Туреччині влітку 2020 українцям необхідно оформити страховку на випадок коронавіруса.