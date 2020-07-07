Бельгія не буде відкривати кордони з третіми країнами найближчим часом

Бельгійський уряд прийняв рішення не впускати громадян третіх країн на територію країни в той час, як Європейський Союз відкрив кордон для низки країн, які не є членами ЄС. Таке рішення бельгійський уряд ухвалив в понеділок, передає Politico.

Як повідомляє відомство, якщо сусідні країни відкриються для громадян третіх країн, Бельгія введе перевірки на кордоні.

В парламенті Бельгії стверджують, що в деяких країнах ситуація з епідемією недостатньо хороша для відновлення поїздок, у той час як інші не дотримуються принципу взаємності, оскільки не приймають мандрівників з Бельгії.

Рішення підлягатиме постійній оцінці і може бути змінено.

Як повідомляли Українські Новини, Італія також відмовилася відкривати кордони для третіх країн, незважаючи на рішення ЄС.

Тим часом Європейський Союз відкрив кордон для українців окремих категорій – тих, хто прямує на навчання, моряків, подорожуючим транзитом, висококваліфікованих працівникам, діяльність яких не може бути відкладена.

Крім того, Естонія відкриє кордони для сезонних працівників та студентів, а в Болгарії вирішили посилити карантинні заходи через спалахи захворюваності.