Естонія відкриє кордони для сезонних працівників і студентів з третіх країн

Естонія, дозволить в'їзд сезонних працівників і студентів з-за меж ЄС після того, як продовжила заборону на авіасполучення з Україною. Про це домовилися члени урядової коаліції, передає ERR.

Як наголошується, подібні заходи пов'язані з наближенням сезону збору врожаю в сільському господарстві.

На сьогодні юридично це рішення ще не оформлено, але має бути підготовлено в найближчі дні.

Так, згідно з домовленістю, роботодавці з Естонії зможуть запрошувати на роботу сезонних працівників з третіх країн. При цьому вони зобов'язані організувати трансфер, проживання працівників і тестування на коронавірус.

Також повідомляється, що влада планує встановити мінімальний розмір заробітної плати сезонних працівників, на рівні середньої заробітної плати в певній сфері.

Якщо сезонні працівники, студенти прибувають з країн, де за останні 14 днів кількість випадків коронавірусу перевищувала 16 осіб на 100 тисяч населення, після приїзду необхідна 14-денна самоізоляція.

Що стосується іноземних студентів з третіх країн, перебувати в Естонії зможе тільки сам студент. Винятки можливі лише для неповнолітніх дітей студентів – батьків/матерів-одиначок.

Якщо студент припиняє навчання, дія його посвідки на проживання завершується через 30 днів після цієї дати.

Як повідомляли Українські Новини, деякі європейські країни знову посилили карантин.

Крім того, українці зможуть в'їжджати в Словенію, але за умови двотижневої обсервації.