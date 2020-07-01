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01 липня 2020, середа, 14:57 14
Європа 2020-07-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
Попри рішення ЄС Італія не відкриє кордони для третіх країн

Попри рішення ЄС Італія не відкриє кордони для третіх країн

Елизавета Кесельман
Карантин, Італія, коронавірус в Європі, Відкриття кордонів
Італія, Мілан. Фото: pixabay
Італія, Мілан. Фото: pixabay

Італія не буде відкривати свої кордони для третіх країн, і залишить чинною заборону, в тому числі і для країн з "зеленого" списку попри те, що Євросоюз відчьогодні почав відкривати для деяких країн свої зовнішні кордони. Про це повідомляє The Local.

Як зазначається, після оголошення рішення Євросоюзу, через кілька годин Італія заявила, що зберігається і заборона на поїздки, і правила карантину для мандрівників, що прибувають з-поза меж блоку.

"Глобальна ситуація залишається дуже складною", - це заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Італія стала найсильнішим епіцентром пандемії коронавірусу серед європейських країн, але зараз кількість нових випадків та смертей продовжує неухильно знижуватися.

Влада побоюється, що відкриття зовнішніх кордонів викличе нову хвилю зараження.

"З цієї причини Італія дотримується обов'язкового правила карантину для всіх, хто прибуває з країни, що не входить в ЄС, навіть якщо вони проїхали через іншу внутрішню шенгенську країну", - йдеться в повідомленні уряду.

Уряд також розглядає можливість введення поліцейських перевірок крім перевірок на кордонах, щоб виявляти людей, які прибули з країни, що не входить в ЄС, і тоді їм доведеться залишатися в карантині протягом двох тижнів.

Як повідомляли Українські Новини, Wizz Air запускає нові рейси з України в Мілан, Рим і Болонью.

Крім того, Wizz Air відновила польоти з Києва в Угорщину, Німеччину, Данію, Естонію, Греції і Великої Британії 17 червня.

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