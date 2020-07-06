Болгарія посилює карантинні заходи через нові спалахи коронавірусу

Болгарія вводить посилений контроль за обов'язковим носінням масок в приміщеннях і соціальним дистанціюванням у зв'язку з новими спалахами коронавірусу в країні після того, як прийняла рішення відкрити кордони з 1 червня для 29 країн. Про це заявив у понеділок міністр охорони здоров'я Кирило Ананьєв, повідомляє Reuters.

Наголошується, що в країні з населенням 7 млн осіб зареєстровано 5740 випадків і 246 смертей. Тільки за останній тиждень було зареєстровано 1049 нових випадків.

Як заявив Ананьєв, він продовжить дію надзвичайної ситуації в країні до кінця липня, що дозволить йому бути більш гнучким і за необхідності віддавати спеціальні накази.

Він закликав місцеву владу забезпечити дотримання антиінфекційних заходів і обмежити масштабні публічні заходи.

Штрафи за недотримання дистанційних та інших заходів будуть більш жорсткими.

Ананьєв також повідомив журналістам, що 20 гравців і чиновників з двох футбольних клубів вищого дивізіону заразилися коронавірусом. Він попередив, що Болгарія може заборонити населенню відвідувати футбольні матчі.

Як повідомляли Українські Новини, Естонія відкриє кордони для сезонних працівників і студентів з третіх країн.

Крім того, деякі європейські країни знову посилили карантин.