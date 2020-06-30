Євросоюз все ж відкриває кордони для окремих категорій українців

Рада Євросоюзу у вівторок ухвалила рішення, яким дозволила країнам-членам з 1 липня відкрити в'їзд для окремих категорій українців, тоді як згідно з прийнятим раніше рішенням ЄС вирішив не відкривати кордони для українців.

Про це пише "Європейська правда", з посиланням на рішення Ради ЄС.

Незважаючи на те, що за рішенням, ухваленим Радою ЄС у вівторок, зберігається загальна заборона на некритичні поїздки жителів України в Євросоюз з 1 липня, все ж з'явиться можливість перетину кордону для окремих категорій українських громадян, а також громадян третіх країн.

Держави-члени мають право відкривати в'їзд для таких категорій:

тих, хто їде на навчання;

моряків, що направляються на судно;

громадян, які подорожують по території ЄС транзитом:

висококваліфікованих працівників з третіх країн, якщо їх зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Також зберігається дозвіл на в'їзд для категорій жителів України, які досі були серед винятків, зокрема, членів сімей громадян ЄС; тих, хто має посвідку на проживання в ЄС або аналогічний документ; сезонних працівників; дипломатів і т. д.

Як повідомлялося раніше, Рада ЄС у вівторок погодила зняття коронавирусних обмежень на несуттєві поїздки в ЄС для жителів низки країн з 1 липня. України в цьому списку немає.

Згідно з рішенням, з 1 липня держави-члени Євросоюзу повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для резидентів третіх країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай. У випадку останнього - за умови взаємної відміни обмежень.

Обмеження скасовуються не для громадян зазначених держав, а за місцем проживання, тому українці, які живуть в цих державах, зможуть потрапити в Євросоюз з метою несуттєвих поїздок, наприклад туризму.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз може заблокувати кордони для американців, бразильців і росіян.

Тим часом, Естонія продовжила заборону на авіасполучення з Україною.