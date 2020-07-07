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07 липня 2020, вівторок, 11:54 8
Суспільство 2020-07-07T13:15:02+03:00
Українські Новини
Еміратська авіакомпанія завтра відновить рейси "Київ - Дубай"

Еміратська авіакомпанія завтра відновить рейси "Київ - Дубай"

Валерия Драгомирова
Авіапереліт, авіаперевезення, Відкриття кордонів, відновлення авіасполучення, пом'якшення карантину
Дубай. Фото: pixabay
Дубай. Фото: pixabay

Тоді як українським туристам відкритий в'їзд в 23 країни, авіакомпанія Flydubai (ОАЕ) має намір відновити рейси "Київ - Дубай" з 8 липня.

Про це сказано в повідомленні міжнародного аеропорту "Бориспіль", передають Українські Новини.

"8 липня міжнародний аеропорт "Бориспіль" запрошує разом зустріти приліт Boeing 737-800 next-generation і привітати авіакомпанії Flydubai з відновленням регулярних рейсів в Україну", — сказано в ньому.

Згідно з даними системи бронювання авіакомпанії, рейси виконуватимуться по понеділках, середах і п'ятницях.

Вартість квитків стартує від 214,53 долара. Рейси з Одеси поки що недоступні.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 6 липня ОАЕ входить в "червону зону" МОЗ, що означає, що після повернення з цієї країни українцю необхідно перебуватиме на карантині 14 днів.

Крім того, у МЗС пояснили, як уникнути проблем під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу. Тим часом авіакомпанії Wizz Air (Угорщина) і Ryanair (Ірландія) вказують на відповідальність туриста дізнаватися умови відвідин країни в'їзду.

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