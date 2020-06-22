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22 червня 2020, понеділок, 15:26 11
Судова влада 2020-06-22T18:30:04+03:00
Українські Новини
Генпрокурор Венедіктова у відпустку влітку не збирається

Генпрокурор Венедіктова у відпустку влітку не збирається

Ольга Фандорина
ГПУ, Відпустка, Ірина Венедіктова, Відпустка 2020
Ірина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, яка отримує зарплату генпрокурора на руки у сумі 38 тис. гривень, але, за її ж зізнанням, не вистачає цієї зарплати, влітку не планує йти у відпустку.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Не планую відпустку", - сказала генпрокурорка.

Венедіктова дала зрозуміти, що у неї дуже багато роботи і не планує відпустку.

Раніше генпрокурорка заявила, що не знає, чи піде у відпустку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Венедіктова зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через  невелику зарплату.

Повідомляється також, що генпрокурор Венедіктова Ірина заявляла, що не отримувала пропозицій про хабарі, оскільки такі люди не хочуть ставити себе в дурне становище.

Тим часом, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова готова за наявності достатніх підстав і доказів готова підписати підозру колишньому президенту Петру Порошенку.

Заробітна плата генерального прокурор Ірини Венедіктової за квітень становила 47 230 гривень.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова будучи депутаткою Верховної Ради, не думала, що в майбутньому стане генпрокурором.

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