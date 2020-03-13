Венедіктовій в лютому нарахували 63 тис. гривень грошової компенсації

Зарплата виконуючою обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової за лютий становить 63 030 гривень, в той час, як в січні Венедіктовій не виплатили посадовий оклад, але нарахували 24 тисяч гривень компенсації. Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

У відповіді зазначено, що Венедіктовій нарахували грошову компенсацію в розмірі посадового окладу директора ДБР.

При цьому, ДБР не уточнює, яку суму Венедіктова отримала "на руки".

Відповідь на запит Українських Новин.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючою обов'язки директора Венедіктову.

Також 14 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата від фракції "Слуга народу" Ірини Венедіктової і призначила на його місце депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Костіна головою комітету парламенту з питань правової політики.

Раніше повідомлялося про те, що Ірина Венедіктова подала позов до суду проти видання "Українська правда" та Центру протидії корупції про захист честі і гідності.