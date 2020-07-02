Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати

Після того, як глава НБУ Яків Смолій заявив, що подавє у відставку, у четвер, 2 червня, міжбанківський валютний ринок відкрився стрімким зростанням котирувань до 27,18-27,20 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

"Торги відкрилися значним "гепом". Якщо вчора міжбанк закрився на 26,85-26,87 UAH/USD. То вранці сьогодні почалося з 27,11-27,15 UAH/USD", - повідомив представник одного з найбільших українських банків.

НБУ вже продав 100 млн доларів з початку сесії, в результаті чого трохи збив паніку.

Попит продовжує переважати над пропозицією.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,10% з 23,74 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як у Національному банку заявили, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 липня, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Тим часом, у червні державний бюджет перевиконано за доходами на 10,9%, або на 12,842 млрд гривен.