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02 липня 2020, четвер, 10:56 35
Фінанси 2020-07-02T12:00:02+03:00
Українські Новини
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати

Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати

Сергей Жолобецкий
Курс валют, курс долара, курс гривні, відставка Смолія
На валютному ринку почалася паніка?
На валютному ринку почалася паніка?

Після того, як глава НБУ Яків Смолій заявив, що подавє у відставку, у четвер, 2 червня, міжбанківський валютний ринок відкрився стрімким зростанням котирувань до 27,18-27,20 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

"Торги відкрилися значним "гепом". Якщо вчора міжбанк закрився на 26,85-26,87 UAH/USD. То вранці сьогодні почалося з 27,11-27,15 UAH/USD", - повідомив представник одного з найбільших українських банків.

НБУ вже продав 100 млн доларів з початку сесії, в результаті чого трохи збив паніку.

Попит продовжує переважати над пропозицією.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,10% з 23,74 UAH/USD до 26,85 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини,  в той час, як у Національному банку заявили, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи, НБУ  знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 липня, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Тим часом, у червні державний бюджет перевиконано за доходами на 10,9%, або на 12,842 млрд гривен.

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Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати
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