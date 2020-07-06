В Раді хочуть заборонити розповсюдження матеріалів, де позитивно описані керівники вищих органів СРСР, УРСР, союзних республік та їх компартій

8 депутатів Верховної Ради із фракції "Слуги народу" пропонують парламенту заборонити поширення матеріалів, у яких створюється позитивний образ осіб з вищого керівництва СРСР, УРСР, союзних і автономних радянських республік, а також керівництва комуністичної партії, починаючи від посади секретаря районного комітету, а також працівників радянських органів держбезпеки, а також пропонують передати Нацраді з телебачення право блокувати онлайн-медіа.

Про це йдеться в допрацьованому для повторного першого читання законопроєкті "Про медіа", який зареєстрований у парламенті 2 липня під №2693-д.

Такі вимоги містить стаття 36 законопроєкту "Обмеження щодо змісту інформації".

як виняток на цю тему можуть поширюватися не тільки матеріали, присвячені розвитку української науки і культури.

Цей же пункт статті забороняє поширювати інформацію, в якій заперечується або виправдовується злочинний характер комуністичного режиму в Україні у 1917-1991 роках, націонал-соціалістичного режиму, виправдовується діяльність радянських органів держбезпеки, встановлення радянської влади на території України та переслідування учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті, а також матеріали, в яких демонструється символіка комуністичного та націонал-соціалістичного режимів з метою виправдання їх діяльності.

В доопрацьовану версію законопроєкту також було внесено заборону на поширення висловлювань або матеріалів принижуючи державна мова.

Також ця стаття забороняє поширювати матеріали з закликами і пропагандою насильницької зміни конституційного ладу, розв'язування військового конфлікту, порушення територіальної цілісності України, в тому числі і правомірність окупацію її територій, розпалювання національної, релігійної чи расової ворожнечі чи ненависті до окремих осіб і груп, дискримінаційних висловлюваннях на цьому ґрунті, пропаганду тероризму, вживання наркотиків і психотропних речовин, жорстокого поводження з тваринами, інструкціями з виготовлення вибухових речовин.

Також пропонується заборонити розповсюдження порнографії, а також програми в яких надаються послуги з ворожіння і ворожіння та платні послуги у сфері нетрадиційної і народної медицини.

Поширення такої інформації заборонено для всіх осіб, включаючи медіа.

Також законопроєкт пропонує заборонити поширювати в медіа на період агресії проти України матеріали з популяризацією та пропагандою органів влади, посадових осіб країни-агресора (Росії) і контрольованих нею організацій.

Також забороняється позитивне висвітлення російських органів влади, вона повинна подаватися з дотриманням принципів об'єктивності та збалансованості.

Як повідомляли Українські Новини, в середині травня Рада направила на повторне перше читання законопроєкт № 2693 про медіа.

Інтернет-видання, друковані медіа та ряд блогерів закликають Верховну Раду відхилити законопроєкт про медіа як такий, що порушує конституційну свободу вираження поглядів.

1 липня парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики схвалив доопрацьований текст і рекомендував Раді його прийняти, попри вимоги ряду онлайн-ЗМІ і блогерів відхилити законопроєкт.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) вважає доопрацьовану версію законопроекту про медіа підсилює контроль влади над ЗМІ і вимагає перед розглядом у Верховній Раді відправити документ для аналізу в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі щодо свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що накладення штрафів на ЗМІ на основі розмитих формулювань законопроєкту № 2693 "Про медіа" викликає стурбованість.