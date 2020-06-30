НСЖУ вимагає розгляду "Венеціанською комісією" доопрацьований законопроєкт про медіа

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) вважає, що доопрацьована версія законопроєкту про медіа посилює контроль влади за засобами масової інформації (ЗМІ) і вимагає перед розглядом у Верховній Раді відправити документ для аналізу в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія"). Про це йдеться в заяві НСЖУ, передають Українські Новини.

НСЖУ ознайомився з доопрацьованим законопроєктом, який 1 липня буде розглядати парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Національна спілка журналістів України зазначає: законопроєкт у багатьох положеннях копіює значну кількість норм попередньої версії, яка викликала справедливу критику спільноти", - йдеться в заяві.

Зокрема, в тексті документа не врахована жодна з пропозицій НСЖУ, які були напрацьовані після широких консультацій з регіональними медіа.

Також законопроєкт передбачає скасування низки чинних законів – "Про друковані засоби масової інформації в Україні", "Про інформаційні агентства", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

"Нормами, що містяться у цих законах, не знайшлося місця в новому законопроєкті, а значить у разі його прийняття права журналістів будуть значно звужені", - йдеться в заяві.

НСЖУ підкреслює, що діяльність друкованих медіа та інформагентств в Україні вже врегульована, існує політично незалежний механізм їх реєстрації та можливість залучення до відповідальності через суд.

У разі ж необхідності коригування цього механізму, на думку союзу, доцільно прийняти окремий закон для друкованих та онлайн-медіа з урахуванням специфіки їх роботи.

Також НСЖУ вважає неприпустимим встановлення єдиного регулятора для контролю над усіма ЗМІ в особі Національної ради з телебачення і радіомовлення.

По-перше, цей регулятор призначається виключно політиками, в ньому не передбачаються представники журналістів або захисників свободи медіа.

По-друге, Нацрада створювалася виключно для регулювання сфери телебачення і радіомовлення, яка використовує вичерпний радіочастотний ресурс, та розширення його повноважень на друковані ЗМІ та інтернет-медіа абсолютно невиправдано.

"Нацрада часто була тим батогом, який всі попередні влади використовували для тиску на телебачення і радіомовлення. А тепер цей "батіг" хочуть поширити на всі без винятку ЗМІ. Це неприпустимо!" - заявляє НСЖУ.

НСЖУ вимагає направити законопроєкт "Про медіа" в "Венеціанську комісію" для аналізу на відповідність європейським стандартам і зобов'язанням України перед Парламентською Асамблеєю Ради Європи.

Спілка готова сприяти аналізу законопроєкту з боку визнаних міжнародних журналістських організацій, направивши його представнику Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ, Міжнародну та Європейську федерації журналістів для обліку їх експертної позиції.

"Нам потрібен омбудсмен, який буде захищати наші права, а не регулятор-цензор, який буде направляти штрафи за критичні публікації. Спілка журналістів залишається відкритою для співпраці і готова брати участь у вдосконаленні медійного законодавства, сприяти розвитку медіа та утвердженню свободи слова в Україні", - резюмує НСЖУ.

Як повідомляли Українські Новини, у середині травня Рада направила на повторне перше читання законопроєкт №2693 про медіа.

Відправлена на доопрацювання редакція законопроєкту передбачала законодавче закріплення вимоги до журналіста дотримуватися Кодексу етики журналіста, який планувалося прийматися за участю Національної ради з телебачення і радіомовлення.

Документом пропонувалося передати Нацраді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації.

Так, передбачалося, що Нацрада буде мати право вимагати від друкованих та онлайн-медіа усувати порушення, накладати на них штрафи, а також через суд вимагати позбавити ЗМІ ліцензії на мовлення та блокувати медійні сайти.

Також Нацрада мала, крім ліцензування телерадіокомпаній, проводити реєстрацію ЗМІ.

Крім того, документом пропонувалося заборонити розповсюдження матеріалів, у яких створюється позитивний образ осіб з вищого керівництва СРСР, УРСР, союзних і автономних республік, а також керівництва комуністичної партії, починаючи від посади секретаря районного комітету, а також працівників радянських органів держбезпеки.

Також пропонувалося заборонити розповсюдження порнографії, програм, у яких надаються послуги з ворожіння та платні послуги у сфері нетрадиційної і народної медицини.

Законопроєкт пропонував заборону на поширення в медіа на період агресії проти України матеріалів з популяризацією та пропагандою органів влади, посадових осіб країни-агресора (Росії) і контрольованих нею організацій.

Крім того, пропонувалося заборонити позитивне висвітлення російських органів влади, інформація має подаватися з дотриманням принципів об'єктивності та збалансованості.