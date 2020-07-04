Накладення штрафів на ЗМІ на основі розмитих формулювань законопроєкту "Про медіа" викликає стурбованість, - п

Представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що накладення штрафів на ЗМІ на основі розмитих формулювань законопроєкту № 2693 "Про медіа" викликає стурбованість.

Про це йдеться в його звіті про роботу в Україні та світі за останні 7 місяців, передають Українські Новини.

"Правовий аналіз також викликав стурбованість через можливість накладення штрафів на певні засоби масової інформації, заборонивши їхнє поширення на основі дуже широких і розмитих формулювань", - написав він.

У наданому звіті підкреслюється, що цей законопроєкт має бути приведений у відповідність із міжнародними стандартами, щоб уникнути будь-якого негативного впливу на свободу ЗМІ в країні.

Крім того, в юридичному аналізі йдеться, що деякі обмеження, які накладає закон, можуть бути обумовлені національною безпекою.

Зазначено, що водночас обмеження мають бути чітко визначені в кожному конкретному випадку.

"... проєкт поправок створить тривожні прецеденти, які можуть зробити істотний стримуючий вплив на свободу ЗМІ та більш широкі права на свободу висловлення поглядів і доступ до інформації в Україні. В огляді було рекомендовано відмовитися від запропонованого набору поправок...", - додано в звіті.