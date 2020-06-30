Обмежує свободу вираження поглядів. ЗМІ закликають Раду відхилити законопроєкт про медіа

Інтернет-видання, друковані медіа та ряд блогерів закликають Верховну Раду відхилити законопроєкт про медіа як такий, що порушує конституційну свободу вираження поглядів.

Про це йдеться у відкритому листі журналістів і блогерів до Президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і до голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва.

"Ми не підтримуємо законопроєкт № 2693 "Про медіа", запропонований низкою народних депутатів, оскільки він порушує право на свободу вираження поглядів, гарантованих Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основних свобод", - ідеться в листі.

Журналісти підтримують негативну оцінку законопроєкту в ОБСЄ та головному науково-експертному управлінні Ради і наголошують, що обмеження свободи вираження поглядів допустимі тільки в разі необхідності в демократичному суспільстві, а сам закон, який регулює таке фундаментальне право, повинен бути максимально точним і відповідати міжнародному праву.

"Нечітко сформульовані в законопроєкті вимоги до медіа, за висновками експертів, надають органам державної виконавчої влади повноваження щодо "встановлення правди". Немає сумнівів, що такі повноваження будуть використані для контролю за виразом політичних думок, критики політичних сил, політиків, посадових осіб. Але, міжнародними угодами, висловлювання суперечливих думок за умови відсутності закликів до насильства або дискримінації не повинні підлягати обмеженням", - ідеться в документі.

Журналісти додають, що повноваження Нацради з телебачення і радіомовлення, згідно із законопроєктом, будуть виходити за межі Конституції, а відбір кандидатур на цей політичний орган стане ще більш довільним.

Підписанти листа називають запропонований механізм блокування сайтів непропорційною мірою обмеження прав і інструментом для цензури, оскільки блокуватися можуть не тільки ЗМІ, а позбавлення ліцензії з фактичною забороною всього змісту ЗМІ відбувається на основі дуже широко сформульованих причин на невизначений час.

"На нашу думку, ефективні заходи держави щодо інформаційної безпеки повинні базуватися на Конституції України і міжнародних договорах України, а не виправдовувати розширення повноважень держави в контролі над контентом всередині країни", - йдеться в листі.

Журналісти вважають, що зміни, яких дійсно потребує медіа законодавство, — це спрощення реєстраційних процедур, збільшення можливостей для саморегуляції, збільшення можливостей для журналістів якісно, без зовнішнього втручання (особливо з боку держави) виконувати свою роботу.

"Ми вважаємо, що Верховна Рада повинна відхилити законопроєкт. Ми наполягаємо на опрацювання досвіду країн ЄС щодо впровадження Директиви № 2018/1808 про аудіовізуальних медіапослугах, оцінки її впливу на різні сфери в Україні та загального аналізу впливу, рівноправному діалозі журналістів, засобів масової інформації та органів державної влади для гармонізації законодавства на користь розвитку України та її подальшого демократичного розвитку", - йдеться в листі.

Документ підписали такі видання як "Оглядач", "Лівий Берег", інформагентство "Українські Новини", студія Савіка Шустера, "Главком", "Гордон", газета "Факти", газета "Високий Замок" (Львів) і більш як 30 регіональних газет.

Також лист підтримав ряд відомих журналістів-блогерів, таких як Роман Шрайк, Наталія Влащенко, Дмитро Гордон і 2 профільні асоціації – Національна спілка журналістів України, Національна асоціація українських медіа.

Як повідомляли Українські Новини, у середині травня Рада направила на повторне перше читання законопроєкт № 2693 про медіа.

1 липня парламентський комітет з гуманітарної інформаційної політики має намір розглянути доопрацьований текст.

Доопрацьований текст офіційно не опублікований, але ряд медіа вже змогли ознайомитися з проєктом.

НСЖУ вважає доопрацьовану версію законопроєкту про медіа підсилює контроль влади за засобами масової інформації (ЗМІ) і вимагає перед розглядом у Верховній Раді отруїти документ для аналізу в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

Відправлена на доопрацювання редакція законопроєкту передбачала законодавче закріплення вимоги до журналіста дотримуватися Кодексу етики журналіста, який планувалося прийматися за участю Національної ради з телебачення і радіомовлення.

Документом пропонувалося передати Нацраді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації.

Так, передбачалося, що Нацрада буде мати право вимагати від друкованих та онлайн-медіа усувати порушення, накладати на них штрафи, а також через суд вимагати позбавити ЗМІ ліцензії на мовлення та блокувати медійні сайти.

Також Нацрада мала, крім ліцензування телерадіокомпаній, проводити реєстрацію ЗМІ.

Крім того, документом пропонувалося заборонити розповсюдження матеріалів, у яких створюється позитивний образ осіб з вищого керівництва СРСР, УРСР, союзних і автономних республік, а також керівництва комуністичної партії, починаючи від посади секретаря районного комітету, а також працівників радянських органів держбезпеки.

Також пропонувалося заборонити розповсюдження порнографії, програм, у яких надаються послуги з ворожіння і ворожіння та платні послуги у сфері нетрадиційної і народної медицини.

Законопроєкт пропонував заборону на поширення в медіа на період агресії проти України матеріалів з популяризацією та пропагандою органів влади, посадових осіб країни-агресора (Росії) і контрольованих нею організацій.

Крім того, пропонувалося заборонити позитивне висвітлення російських органів влади, інформація повинна подаватися з дотриманням принципів об'єктивності та збалансованості.

Також для блогерів новий законопроєкт не передбачає обмежень.