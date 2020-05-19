Рада направила на повторне перше читання законопроєкт про медіа

Верховна Рада направила на повторне перше читання законопроєкт №2693 про медіа, який раніше попросив розробити Володимир Зеленський.

За направлення документа на повторне перше читання проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Таким чином, парламентарії направили законопроєкт в комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики для підготовки на повторне перше читання, щоб на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про ЗМІ, з урахуванням зауважень та пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Відправлена на доопрацювання редакція законопроекту передбачала законодавче закріплення вимоги до журналіста дотримуватися Кодексу етики журналіста, який планувався прийматися за участю Національної ради з телебачення і радіомовлення.

Також документом пропонувалося передати Нацраді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації.

Так, передбачалося, що Нацрада буде мати право вимагати від друкованих та онлайн-медіа усувати порушення, накладати на них штрафи, а також через суд вимагати позбавити ЗМІ ліцензії на мовлення та блокувати медійні сайти.

Також Нацрада повинен був крім ліцензування телерадіокомпаній проводити реєстрацію ЗМІ.

Також документом пропонувалося заборонити розповсюдження матеріалів, у яких створюється позитивний образ осіб з вищого керівництва СРСР, УРСР, союзних і автономних республік, а також керівництва комуністичної партії, починаючи від посади секретаря районного комітету, а також працівників радянських органів держбезпеки.

Також пропонувалося заборонити розповсюдження порнографії, програм, у яких надаються послуги з ворожіння і ворожіння та платні послуги у сфері нетрадиційної і народної медицини.

Також законопроєкт пропонував заборону на поширення в медіа на період агресії проти України матеріалів з популяризацією та пропагандою органів влади, посадових осіб країни-агресора (Росії) і контрольованих нею організацій.

Також пропонувалося заборонити позитивне висвітлення російських органів влади, інформація повинна подаватися з дотриманням принципів об'єктивності та збалансованості.

Як повідомляли Українські Новини, раніше гуманітарний комітет Верховної Ради повернув на доопрацювання скандальний законопроєкт про медіа.

Раніше комітет Ткаченко похвалився, що працює над законопроєктом про медіа, підсилює тиск влади на ЗМІ.