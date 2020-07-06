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06 липня 2020, понеділок, 10:30 13
Економіка 2020-07-06T13:15:04+03:00
Українські Новини
Долар після вихідних почав падати. Курс валют на 6 липня

Долар після вихідних почав падати. Курс валют на 6 липня

Анна Рудык
Курс валют, Курс, курс долара, курс євро, курс гривні, курс в обмінниках
Курс валют. Фото: belprauda.org
Курс валют. Фото: belprauda.org

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 3 липня на 9,58 коп. до 27,2372 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,63 коп. до 26,8794 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 4,46 коп. до 30,0103 UAH/EUR, курс продажу знизився на 10,46 коп. до 30,6184 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

Євро

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Середній

26,8794

27,2372

30,0103

30,6184

3,33

3,86

Максимальний

27,0000

27,6000

30,3000

30,8500

3,75

4,10

Мінімальний

26,7000

27,0300

29,6000

30,1800

2,30

3,74

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 30 червня по 3 липня купив на міжбанківському валютному ринку 169,8 млн доларів і продав 150,9 млн доларів, порівняно з попереднім тижнем.

Раніше курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 37 коп. у п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Також аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

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