Долар після вихідних почав падати. Курс валют на 6 липня

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 3 липня на 9,58 коп. до 27,2372 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,63 коп. до 26,8794 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 4,46 коп. до 30,0103 UAH/EUR, курс продажу знизився на 10,46 коп. до 30,6184 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,8794 27,2372 30,0103 30,6184 3,33 3,86 Максимальний 27,0000 27,6000 30,3000 30,8500 3,75 4,10 Мінімальний 26,7000 27,0300 29,6000 30,1800 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 30 червня по 3 липня купив на міжбанківському валютному ринку 169,8 млн доларів і продав 150,9 млн доларів, порівняно з попереднім тижнем.

Раніше курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 37 коп. у п'ятницю зміцнився на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Також аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.