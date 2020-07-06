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06 липня 2020, понеділок, 11:00 15
Економіка 2020-07-06T13:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль на початку тижня різко просів. Курс російської нацвалюти на 6 липня

Рубль на початку тижня різко просів. Курс російської нацвалюти на 6 липня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

На початку тижня, у понеділок 6 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі російської національної валюти не змінився у порівнянні зі станом рубля на п'ятницю, 3 липня, і становить 3,33 гривні за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок знизився в порівнянні з 3 липня на 7 копійок і становить 3,86 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 6 липня:

  10 російських рублів      
  Купівля Продаж Купівля Продаж
Средній 30,0103 30,6184 3,33 3,86
Максимальний 30,3000 30,8500 3,75 4,10
Мінімальний 29,6000 30,1800 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, після вихудних курс долара почав падати. Так, 6 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків  знизився на 9,58 коп. до 27,2372 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,63 коп. до 26,8794 UAH/USD.

Також Національний банк купив 169,8 млн доларів і продав 150,9 млн за єдиним курсом у період з 30 червня по 3 липня. З початку року за єдиним курсом куплено 3 406,4 млн доларів, а продано — 1 939,9 млн доларів.

Раніше, перед вихідними, у п'ятницю 3 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Крім того, фахівці ГК Forex Club вважають, що у липні Національний банк буде втримувати курс у межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD. Також аналітики розповіли, як карантин вплине на фінансовий стан України.

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