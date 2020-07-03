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03 липня 2020, пʼятниця, 16:47 9
Фінанси 2020-07-03T19:00:04+03:00
Українські Новини
Гривня після падіння трохи зросла. Курс НБУ на понеділок

Гривня після падіння трохи зросла. Курс НБУ на понеділок

Елена Новикова
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Курс валют на 6 липня
Курс валют на 6 липня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 липня, на 0,85 коп. до 27,1716 UAH/USD тоді як долар перед вихідними злетів на 24 копійки, а євро - на 30.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,8477
1 долар США 27,1716
1 швейцарський франк 28,7105
10 єн 2,5270
10 російських рублів 3,8046
1 євро 30,5069

Як повідомляли Українські Новини, після незначного падіння минулого тижня долар в обмінних пунктах стрімко пішов вгору.

Також аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

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