Гривня після падіння трохи зросла. Курс НБУ на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 липня, на 0,85 коп. до 27,1716 UAH\/USD тоді як долар перед вихідними злетів на 24 копійки, а євро - на 30. Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,8477 1 долар США 27,1716 1 швейцарський франк 28,7105 10 єн 2,5270 10 російських рублів 3,8046 1 євро 30,5069 Як повідомляли Українські Новини, після незначного падіння минулого тижня долар в обмінних пунктах стрімко пішов вгору. Також аналітики вважають, що в липні Національний банк України буде утримувати курс в межах поточних коливань – 26,5-27 UAH\/USD, а до осені він може піднятися до 28,5 UAH\/USD. Раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.